Động thái bất ngờ của Trấn Thành khi hàng loạt nghệ sĩ đâm đơn kiện bà Phương Hằng

Hậu trường 24/09/2021 12:10

Trong khi nhiều nghệ sĩ từng vướng vào lùm xùm liên quan đến bà chủ Đại Nam đều gửi đơn tố cáo, Trấn Thành lại có một động thái khá bất ngờ.

Như Phụ nữ và Gia đình đã đưa tin trước đó, vào ngày 21/9 vừa qua, nhiều nghệ sĩ đã xác nhận gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh với các hành vi: Vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội. Theo đó, những nghệ sĩ gửi đơn tố cáo gồm: Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh và Thủy Tiên.

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Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh và Thủy Tiên là 5 cái tên đã gửi đơn tố cáo bà chủ Đại Nam - Ảnh: Internet

Tuy vậy, một người nổi tiếng khác nằm trong danh sách từng bị bà Phương Hằng nhắc tên là MC Trấn Thành lại không có dấu hiệu cùng gửi đơn tố cáo mà lại có động thái khá bất ngờ trên MXH.

Cụ thể, trên trang Instagram của mình, Trấn Thành như thường ngày vẫn cập nhật những hoạt động đời thường. Với bài đăng mới nhất anh chia sẻ ảnh chụp đồ ăn tự làm kèm dòng caption: "Tui làm bột chiên trứng y như trứng chiên".

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Bài đăng mới nhất của Trấn Thành trên Instagram - Ảnh: Chụp màn hình
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Trấn Thành vẫn giữ im lặng khi nhiều nghệ sĩ gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Việc nam MC vẫn giữ im lặng trong suốt thời gian vừa qua khiến dân tình liên tục hoài nghi liệu rằng Trấn Thành sẽ có bước đi nào tiếp theo liên quan đến bà chủ Đại Nam hay những lùm xùm vẫn chưa có lời đáp của việc ủng hộ từ thiện hay không.

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Đã từng có nhiều thông tin liên quan đến việc khu du lịch Đại Nam bị đóng cửa nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở 'tin đông'. Tuy vậy, đã có lúc CEO Phương Hằng thật sự muốn từ bỏ nơi này.

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