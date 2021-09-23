Bà Phương Hằng từng bức xúc đến mức muốn đóng cửa Đại Nam, tất cả vì một lý do không khỏi tức giận

Xã hội 23/09/2021 09:36

Đã từng có nhiều thông tin liên quan đến việc khu du lịch Đại Nam bị đóng cửa nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở 'tin đông'. Tuy vậy, đã có lúc CEO Phương Hằng thật sự muốn từ bỏ nơi này.

Khi mà thông tin chuyển nhượng khu du lịch Đại Nam vẫn đang rầm rộ trên MXH, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía vợ chồng ông Dũng "lò vôi". Mọi động thái dù lớn hay nhỏ từ phía cặp đôi đại gia này đều có thể sẽ hé lộ tương lai của KDL nghìn tỷ này.

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Khu du lịch Đại Nam từng bị tẩy chay nặng nề ở thời điểm chưa nhiều người tin vào lời nói của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Giữa tâm điểm dư luận, vào tối ngày 21/7, bà Phương Hằng có một động thái khá bất ngờ liên quan đến tương lai của Đại Nam. Trên trang Facebook chính chủ của mình, nữ CEO đã đăng tải hình ảnh của con trai út diện sơ mi chỉnh tề ngồi trên ghế tựa trông khá "ngầu" cùng dòng caption: “Ông chủ nhỏ Đại Nam”. Vì bài đăng này, nhiều netizen cho rằng đây là cách mà bà Phương Hằng "ngầm" khẳng định không có chuyện Đại Nam sang nhượng cho chủ mới.

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Bài đăng của bà Phương Hằng như thầm phủ nhận ttin đồn chuyển nhượng Đại Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Thật ra, trước đây chính bà Nguyễn Phương HẰng đã từng tuyên bố sẽ đóng cửa khu du lịch Đại Nam. Nói về lý do của sự việc, nữ đại gia cho biết tất cả vì một nguyên nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ở thời điểm đó, không có nhiều người ủng hộ các phát ngôn của bà Hằng, vì vậy KDL Đại Nam đã bị vạ lây và hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội. Từ bão 1 sao trên Google Maps đến nhiều bình luận chỉ trích và cá hội nhóm anti,... Đại Nam quả thật đã bị thiệt hại không nhỏ.

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Trong buổi livestream vào ngày 2/6/2021, bà Phương Hằng từng tuyên bố có thể sẽ đóng cửa Đại Nam - Ảnh: Internet

Vào buổi livestream vào ngày 2/6/2021, bà Phương Hằng từng tuyên bố: “Có thể chúng tôi sẽ dừng lại và đóng cửa Đại Nam vĩnh viễn và sẽ giải thể bớt một số công ty, chỉ giữ lại một hoặc hai công ty để duy trì quỹ hoạt động mổ tim”. Nữ CEO cho biết thêm, bà đưa ra quyết định này vì những hành động của một bộ phận netizen quá khích đã khiến bà thất vọng và muốn dừng lại mọi công việc liên quan đến Đại Nam.

Tuy nhiên, hơn 3 tháng kể từ lần phát ngôn đó, cả bà Hằng hay ông Dũng đều không có thêm bất kỳ phát ngôn hay hành động nào về việc chuyển nhượng hay đóng cửa Đại Nam như những tin đồn gần đây. Ngoài ra, họ còn sẵn lòng đưa Đại Nam thành khu cách ly hay chỗ cung cấp oxy miễn phí cho người dân.

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Từ khóa:   CEO Phương Hằng KDL Đại Nam Đại Nam đóng cửa

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