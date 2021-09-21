Thì ra bà Phương Hằng chính là người giúp ông Dũng 'lò vôi' vực dậy Đại Nam trước nguy cơ bị xóa sổ, xây nên công trình mà ai nấy đều phải 'trầm trồ'

Khu du lịch Đại Nam trị giá 6000 tỷ của ông Dũng "lò vôi" đã quá nổi tiếng với người dân Việt Nam với diện tích "khủng" và những trang thiết bị tối tân, sánh ngang với quốc tế. Tuy vậy, có lẽ không nhiều người biết rằng, đại Nam cũng có lúc xuống cấp trầm trọng khiến chủ nhân của nó lo lắng cho "đứa con" này có nguy cơ sẽ bị xóa sổ.

Bà Phương Hằng đã hiến kế cho ông xã để vực dậy KDL Đại Nam - Ảnh: Internet

Tuy vậy, mới đây, trong một đoạn clip phỏng vấn bà Phương Hằng - phu nhân của chủ tịch Đại Nam, bà chia sẻ rằng một ý tưởng táo bạo đã được chính bà đưa ra để giải quyết sự trăn trở của ông Dũng "lò vôi". Cụ thể, vào năm 2015, chứng kiến nỗi lo toan của chồng, bà Phương Hằng đã đưa ra lời đề nghị và được ông Huỳnh Uy Dũng chấp thuận xây dựng trường đua Đại Nam.