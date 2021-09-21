Thì ra bà Phương Hằng chính là người giúp ông Dũng 'lò vôi' vực dậy Đại Nam trước nguy cơ bị xóa sổ, xây nên công trình mà ai nấy đều phải 'trầm trồ'

Xã hội 21/09/2021 20:49

Trường đua Đại Nam hiện là một trong những trường đua đạt chuẩn quốc tế hiếm hoi của Việt Nam.

Khu du lịch Đại Nam trị giá 6000 tỷ của ông Dũng "lò vôi" đã quá nổi tiếng với người dân Việt Nam với diện tích "khủng" và những trang thiết bị tối tân, sánh ngang với quốc tế. Tuy vậy, có lẽ không nhiều người biết rằng, đại Nam cũng có lúc xuống cấp trầm trọng khiến chủ nhân của nó lo lắng cho "đứa con" này có nguy cơ sẽ bị xóa sổ.

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Bà Phương Hằng đã hiến kế cho ông xã để vực dậy KDL Đại Nam - Ảnh: Internet

Tuy vậy, mới đây, trong một đoạn clip phỏng vấn bà Phương Hằng - phu nhân của chủ tịch Đại Nam, bà chia sẻ rằng một ý tưởng táo bạo đã được chính bà đưa ra để giải quyết sự trăn trở của ông Dũng "lò vôi". Cụ thể, vào năm 2015, chứng kiến nỗi lo toan của chồng, bà Phương Hằng đã đưa ra lời đề nghị và được ông Huỳnh Uy Dũng chấp thuận xây dựng trường đua Đại Nam.

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Trường đua Đại Nam hiện là một trong những trường đua đạt chuẩn quốc tế hiếm hoi của Việt Nam - Ảnh: Internet

Và không phụ công sức của vợ chồng vị đại gia này, kể từ khi xây dựng trường đua Đại Nam, khu du lịch cùng tên đã vực dậy vững mạnh hơn. Một số chỉ số về trường đua này:

Trường đua Đại Nam bao gồm 5 đường chạy và sân đua khác nhau, đều vô cùng hiện đại và có diện tích hoành tráng:

- Đường đua ngựa: chiều dài 1.6km, rộng 16m trên bề mặt cát mịn.

- Đường đua xe mô tô & go-kart: chiều dài 2.2km, 15 cua trái - phải khác nhau trên bề mặt nhựa polymer tiêu chuẩn quốc tế.

- Đường đua chó: chiều dài 500m trên bề mặt cát mịn.

- Hồ nước đua jet-ski và biểu diễn fly-board: rộng hơn 10.000 mét vuông.

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Trường đua Đại Nam bao gồm 5 đường chạy và sân đua khác nhau - Ảnh: Internet
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Có thể nói, quyết định đồng ý xây dựng trường đua Đại Nam là một quyết định vô cùng đúng đắn của ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet

 

Được biết, trường đua Đại Nam cũng là một trong số ít trường đua tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế. Điều này có thể lý giải vì sao cho đến thời điểm hiện tại, KDL Đại Nam và cả trường đua cùng tên vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.

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