CEO Phương Hằng khẳng định không có nghệ sĩ thì người dân miền Trung vẫn qua được mùa lũ: 'Miền Trung có trước hay nghệ sĩ có trước? Nghệ sĩ nuôi được người miền Trung bao lâu?'

Xã hội 20/09/2021 12:51

Trong buổi livestream mới đây, bà Phương Hằng đã khẳng định đanh thép: "Bao thập niên nay ai làm? Bộ đội, công an và bao người xả thân vì miền Trung" khi đối diện với vấn đề "ai sẽ làm từ thiện nếu không có nghệ sĩ?".

Sau khi vấn đề trung thực trong gây quỹ từ thiện của các nghệ sĩ được đưa ra bàn luận rộng rãi, nhiều cái tên nổi tiếng trong làng giải trí đã bị vướng vào tranh cãi. Trên các diễn đàn trực tuyến, khi mà nhiều người liên tục kêu gọi các nghệ sĩ hãy minh bạch sao kê từ thiện của mình, cũng có ý kiến cho rằng nếu quá khắt khe với nghệ sĩ sẽ thì sớm muộn sẽ chẳng còn ai dám làm từ thiện.

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CEO Phương Hằng khẳng định, không có nghệ sĩ thì người dân miền Trung vẫn qua được mùa lũ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, vào buổi livestream vào tối ngày 19/9, khi được hỏi về vấn đề trên, bà Phương Hằng đã thẳng thừng đáp trả: "Miền Trung có trước hay nghệ sĩ có trước? Nghệ sĩ nuôi được người miền Trung bao lâu?"

Nói về tình trạng của người miền Trung những mùa mưa lũ, bà chủ Đại Nam cũng thật lòng chia sẻ: "Chồng tôi là người miền Trung, miền Trung khổ lắm quý vị ơi. Trong đất nước chúng ta, miền Trung là mảnh đất thiệt thòi nhất, không bao giờ bình yên."

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Bộ đội giúp đỡ người dân trong mùa nước lũ - Ảnh: VOV

Ngoài ra, nữ đại gia còn cho rằng những nghệ sĩ tuyên bố không làm từ thiện nữa và nghĩ rằng sẽ không còn không ai làm thì thật sự quá cao ngạo, bà bức xúc: "Bao thập niên nay ai làm? Bộ đội, công an và bao người xả thân vì miền Trung. Để xem không có nghệ sĩ, người dân có đùm bọc và người miền Trung có tồn tại được hay không? Đừng lên tiếng là không có nghệ sĩ thì không ai làm. Quá cao ngạo tự hào.

Nghệ sĩ tự tin đến mức nói mình không đi làm từ thiện thì không ai làm. Thử xem không có nghệ sĩ, tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt sẽ lớn hơn nhiều. Chúng ta đã quá sai lầm khi tin vào những người này, những người đại diện cho một bộ phận văn hóa, nghệ thuật".

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Nữ đại gia cũng khuyên công chúng nếu muốn gửi tiền từ thiện hãy gửi vào tai khoản của nhà nước - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, bà chủ Đại Nam cũng mong công chúng nên có cái nhìn đúng đắn hơn về việc quyên góp tiền từ thiện cho người dân miền Trung gặp nạn. Cụ thể, nữ CEO khuyên người dân hãy gửi số tiền muốn ủng hộ đến các cơ quan chức năng.

"Nếu miền Trung còn bị lũ lụt, chính tôi sẽ là người đi vận động quý vị. Hãy gửi tiền vào Mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ. Tôi sẽ tiên phong 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ vì tôi có quỹ." - Bà Phương Hằng nói.

Bà Phương Hằng: 'Chúng ta hoàn toàn hợp pháp, ngân hàng hoàn toàn hợp pháp và kể cả Thủy Tiên cũng hoàn toàn hợp pháp'

Bà Phương Hằng: 'Chúng ta hoàn toàn hợp pháp, ngân hàng hoàn toàn hợp pháp và kể cả Thủy Tiên cũng hoàn toàn hợp pháp'

Ngày 19/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện trên livestream để giao lưu cùng những người hâm mộ. Tại đây, bà đã có những nhận định về vụ sao kê ồn ào suốt thời gian qua.

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Từ khóa:   CEO Phương Hằng bà chủ Đại Nam Bà Phương Hằng

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