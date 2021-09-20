Bà Phương Hằng: 'Chúng ta hoàn toàn hợp pháp, ngân hàng hoàn toàn hợp pháp và kể cả Thủy Tiên cũng hoàn toàn hợp pháp'

Xã hội 20/09/2021 10:24

Ngày 19/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện trên livestream để giao lưu cùng những người hâm mộ. Tại đây, bà đã có những nhận định về vụ sao kê ồn ào suốt thời gian qua.

Như đã hẹn, đúng 19h ngày 19/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện trên livestream để giao lưu cùng những người hâm mộ sau 1 tuần tuyên bố "chấm dứt cuộc chơi". Trong buổi phát sóng hôm ấy, bà không những không ngần ngại gọi thẳng Công Vinh - Thủy Tiên về vấn đề sao lê mà còn giải thích cho khán giả hiểu những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch ngân hàng.

Cụ thể, bà Hằng nhận định văn bản mà ngân hàng Vietcombank gửi tới ca sĩ Thủy Tiên trong lần sao kê hơn 177 tỷ tiền từ thiện vừa qua là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, bà chủ Đại Nam đặc biệt nhấn mạnh đến khái niệm "tạm khóa báo có" xuất hiện trong văn bản.

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Bà Hằng nói trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nữ đại gia này giải thích, "tạm khóa báo" có chỉ là hình thức tạm thời khóa chức năng ghi có chứ không phải khóa tài khoản hoàn toàn. Số tiền này sẽ bị 'treo lơ lửng' cho đến khi mở tài khoản lại thì số tiền đó sẽ vẫn trở về tài khoản bình thường. Tiền 'treo' chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng biết. Vì vậy, bà Hằng cho rằng điều mà công chúng nên quan tâm hiện nay là Thủy Tiên đã gỡ lệnh "tạm khóa báo có" chưa và tới thời điểm Thủy Tiên báo khoa thì việc ngân hàng xác nhận tài khoản của Thủy Tiên có hơn 177 tỷ là chính xác.

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'Tạm khóa báo có' được bà đề cập tới - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nữ đại gia cũng khẳng định sao kê tài khoản của Thủy Tiên không phát sinh giao dịch đến tháng 2/2021 là đúng nhưng nếu tài khoản này ở trong trạng thái "tạm khóa báo có" thì việc sao kê là vô lý vì "tiền lúc này không thể đổ vào tài khoản mà chỉ có thể đổ vào khi Thủy Tiên yêu cầu gỡ lệnh."

 

Bà Phương Hằng cho rằng "Chúng ta hoàn toàn hợp pháp, ngân hàng hoàn toàn hợp pháp và kể cả Thủy Tiên cũng hoàn toàn hợp pháp".

Khép lại vấn đề, nữ đại gia Bình Dương đã gửi lời cảm ơn đến phía Vietcombank bởi văn bản "tạm khóa báo có" mà ngân hàng đã gửi tới nữ ca sĩ Thủy Tiên đã giúp bà có cơ hội giải thích những vấn đề trên với cộng đồng, giúp mọi người hiểu hơn về tổng quan sự việc.

Tạm gác sao kê, bà Phương Hằng chia sẻ 2 nỗi xót xa lớn khiến mình bật khóc trong 1 tuần tuyên bố rời đi

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Bà Phương Hằng tối qua đã có buổi livestream giao lưu cùng fan hâm mộ sau 1 tuần tuyên bố "dừng lại cuộc chiến". Tại đây, bà cũng đã chia sẻ những việc xảy ra với mình trong thời gian này.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng sao kê Tạm khóa báo có

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