Tạm gác sao kê, bà Phương Hằng chia sẻ 2 nỗi xót xa lớn khiến mình bật khóc trong 1 tuần tuyên bố rời đi

Xã hội 20/09/2021 07:05

Bà Phương Hằng tối qua đã có buổi livestream giao lưu cùng fan hâm mộ sau 1 tuần tuyên bố 'dừng lại cuộc chiến'. Tại đây, bà cũng đã chia sẻ những việc xảy ra với mình trong thời gian này.

Sau 1 tuần tuyên bố chấm dứt cuộc chiến, vào lúc 19h ngày 19/9, bà Nguyễn Phường Hằng đã có sự trở lại trên livestream để giao lưu cùng những người yêu mến mình. Mời đầu buổi phát sóng, nữ đại gia đã gửi lời chào đến khán giả cũng hứa hẹn một buổi tối "bùng nổ" với nhiều chủ đề đang hot hiện nay. Cũng tại buổi livestream này, bà Hằng đã chia sẻ sau 1 tuần rời đi, có hai điều khiến bà vô cùng xót xa đó chính là tình cảm của công chúng và sự việc không hay xảy ra với con gái mình.

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Bà Phương Hằng livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bà cho biết luôn cảm thấy nợ công chúng một ân tình. Mỗi lần lên mạng xã hội, bà Hằng đều khóc vì thấy được quá nhiều tình thương từ cộng đồng mạng.

"Điều đầu tiên khi rời đi mà tôi xót xa nhất là tôi đã nợ quý vị một ân tình, một tình cảm cao quý. Mỗi khi lướt trên Tik tok tôi đều khóc, trái tim tôi rướm máu bởi quý vị đã dành cho tôi quá nhiều ân tình, quá nhiều tình thương. Quý vị đã tin tôi thì không lý do gì mà tôi để cuộc chơi này nửa vời. Tôi là người làm chủ cuộc chơi và tôi đã đo được cung bậc tình cảm mà tất cả mọi người dành cho tôi" - bà Hằng nói trong livestream.

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Bà chia sẻ về 2 nỗi xót xa lớn của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp theo, bà cũng kể về việc con gái 15 tuổi của mình bị tấn công. Được biết, dù sống kín tiếng nhưng cách đây mấy ngày, con gái bà Phương Hằng có chia sẻ những hình ảnh cá nhân lên mạng. Theo bà, bên cạnh những bình luận ủng hộ, "gửi gắm" thì còn một bộ phận netizen công kích cô bé rất dã mang khiến cho người làm phụ huynh như bà vô cùng bức xúc.

"Khi tôi rời đi, điều mà khiến cho tôi buồn thứ hai đó chính là con bé của tôi bị tấn công, con bé chỉ mới 15 tuổi thôi. Tôi rất hạn chế cho con lên mạng mà chính con bé cũng rất là ngại. Tuy nhiên, khi cháu (đăng ảnh) lên mạng thì lượt xem lên đến 3-4 triệu.

Bên cạnh những lời gửi gắm, thương yêu, chia sẻ chân tình thì cũng có những lời 'rủ' cháu rất dã man. Những người này mắng con bé bằng những lời không thể tha thứ. Nếu quý vị là phụ huynh như tôi thì chắc chắn quý vị cũng sẽ không tha. Những lời độc ác với một cô bé 15 tuổi để thể hiện phong độ của mình thì chỉ là những thành phần bẩn và núp lùm. Phụ huynh chơi với nhau lại lôi con nít vào thì quá hèn. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất đau lòng" - bà Hằng nói trong livestream.

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Bình luận của cư dân mạng- Ảnh: Chụp màn hình

Những chia sẻ của CEO Đại Nam nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận ủng hộ cho sự trở lại của bà. Một số khác cũng bày tỏ sự bức xúc khi biết chuyện đáng buồn của cô con gái và cầu chúc cho bà và gia đình sẽ mạnh mẽ và bình an trong tương lai.

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Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố không biết sợ điều gì, bật mí lý do trở lại và hứa 'không để quý vị thất vọng'

Trước giờ livestream "nóng", bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải tâm thư tâm sự đôi điều về sự trở lại lần này của bà.

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