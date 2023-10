Do Giám đốc có mâu thuẫn cùng với một khách hàng trong lần làm ăn trước đây, văn phòng bất động sản này đã bị tấn công bằng cách ném mắm tôm.

The Người Lao Động, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công an phường Tân Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các bên liên quan trong vụ án một văn phòng bất động sản bị tấn công bằng cách ném mắm tôm.

Trước đó, vào sáng ngày 21/9, bà Võ Thị Lài, Giám đốc Văn phòng giao dịch bất động sản The Time Land, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình đã đến cơ quan Công an phường Tân Bình về vụ việc trên.

Văn phòng bất động sản này đã gần như bị 'bao phủ' bởi mắm tôm chỉ sau 1 đêm - Ảnh: Người Lao Động

Theo biên bản trình báo, sáng cùng ngày, khi lên văn phòng cùng một số nhân viên, bà Võ Thị Lài đã phát hiện toàn bộ văn phòng từ nền nhà, tường, các vật dụng và máy móc, đồ dùng đều bị ném mắm tôm. Ngoài ra, còn có một số đồ vật hư hỏng do bị ném vỡ.

Sau khi trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện có 2 đối tượng chưa rõ danh tính đi cùng nhau trên 1 xe máy đến ngay trước của văn phòng The Time Land và ném các chai, bịch mắm tôm vào trong.

Bà Lài cho rằng vụ việc này có liên quan đến một đối tượng có mâu thuẫn trong việc làm ăn với bà - Ảnh: Người Lao Động

Bà Võ Thị Lài cho biết, trước đây do mâu thuẫn với một đối tượng trong việc làm ăn, người này đã thường xuyên đăng tải lên Facebook các bài viết với nội dung đe dọa, chửi bới bà: "Tôi rất hoang mang, không biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra vì 3 tháng rồi, người này liên tục quấy rối"

Hiện tại, bà Lài đang rất bức xúc và mong muốn chính quyền địa phương sớm tìm ra thủ phạm đã gây ra vụ việc này và có biện pháp xử lý kẻ xấu.

