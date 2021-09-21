Bà Phương Hằng tung 'đòn phản công' sau thông tin Mr Đàm khởi kiện, tiết lộ lý do 'sâu xa' khiến CĐM 'ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa'

Xã hội 21/09/2021 16:05

Trưa nay, thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính thức đâm đơn kiện bà Phương Hằng đã khiến cả MXH dậy sóng. Không để CĐM đợi lâu, nữ đại gia Đại Nam cũng đã có 'đòn phản công' lại.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo từ ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Đại Nam) về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo từ một số các nghệ sĩ khác.

Sau thông tin kiện tụng rầm rộ trưa nay, cư dân mạng đang rất tò mò động thái của bà Phương Hằng. Không để dư luận đời lâu, nữ đại gia đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân.

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Nữ đại gia đăng thông báo trở lại vào thứ 5 sau khi Mr Đàm chính thức khởi kiện - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bà chủ Đại Nam tuyên bố: "Thứ Năm em sẽ trở lại lợi hại hơn xưa". Bên dưới phần bình luận nữ đại gia còn không quên "tiết lộ" lý do mình bị kiện: "Vì tui đẹp quá mà".

Bài đăng của nữ đại gia đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra rất tò mò và ngóng đợi màn đáp trả của nữ đại gia vào thứ Năm tới đây. Trước đó, bà Phương Hằng có bài đăng ấn định livestream vào tối nay, nhưng sau đó hoãn lại vì trùng ngày sinh nhật của cậu quý tử.

Hiện, vụ kiện tụng của nữ đại gia và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang tiếp tục gây bão dư luận.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng

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