Bà Phương Hằng: 'Trong mùa dịch, Youtuber kiếm tiền rất nhiều... Từ câu chuyện của tôi, họ sống, lo cho gia đình'

Xã hội 13/09/2021 08:30

Xuất hiện trên sóng livestream và gây bão dư luận suốt gần 6 tháng nay, bà Phương Hằng khẳng định nhờ mình mà những Youtuber mới có thể kiếm tiền mùa dịch,

Suốt gần 6 tháng kể từ lúc lên tiếng về vụ việc ông Võ Hoàng Yên, đến nay bà Phương Hằng trở thành một "hiện tượng mạng" khi những phát ngôn, bài viết trên MXH "vô tình" thành đề tài để dư luận "mổ xẻ". Từ việc kiện tụng "lương y" đến bóc phốt sao Việt có "dĩ vãng dễ gì giấu giếm", mới đây tiếp tục là câu chuyện "vườn sao kê" nóng hôi hổi, bà chủ Đại Nam khiến CĐM đi hết từ "bất ngờ này, đến bất ngờ khác". Cũng từ đây, hàng loạt những "góc khuất" được các Youtuber "khai thác" và bình luận quan điểm cá nhân thu hút đông đảo người quan tâm.

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Người phụ nữ gây bão nhiều tháng nay - Ảnh: Internet

Trong một livestream tối ngày 11/9, nữ đại gia cũng thừa thận từ khi chia sẻ những lùm xùm trên sóng phát trực tiếp, những gì bà nói và làm trở thành nguồn "đề tài" được nhiều Youtuber đón chờ. Bà Phương Hằng còn khẳng định chính câu chuyện của mình đã "nuôi sống" nhiều người làm về mảng Youtube trong mùa dịch. Nữ đại gia nói: "Trong cái thời Covid như thế này, mấy anh em Youtuber kiếm tiền rất nhiều. Từ câu chuyện của tôi mà họ có thể kiếm tiền để họ sống, họ xoay sở, lo cho gia đình".

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Nữ đại gia trong buổi livestream tối 11/9 - Ảnh chụp màn hình

Cũng vì lý do đó, mà bà Phương Hằng khẳng định đã rất cố gắng để những Youtuber này có việc làm, kiếm thêm thu nhập. Theo bà, thời điểm hiện tại cư dân mạng chủ yếu "chuộng" TikTok, Youtube nên những phát ngôn hay chia sẻ của mình rất được dư luận quan tâm. 

Từ khi nữ đại gia "châm ngòi" cuộc chiến mà bà gọi là "chính nghĩa" đến nay, hàng loạt kênh TikTok, Youtube đã liên tục phản ánh và bàn luận nhiều câu chuyện bên lề. Điều đáng nói, dư luận lại vô cùng quan tâm và chú ý theo dõi. Có thể thấy được sức hút và độ nóng của những vấn đề này. Tuy nhiên, đến chiều 12/8, bà Phương Hằng bất ngờ có thông báo trước giờ livestream khiến nhiều người bất ngờ. Vợ ông Dũng "lò vôi" đột ngột viết tâm thư khá dài thông báo sẽ đóng quỹ từ thiện và chấm dứt cuộc chiến. Đây không phải là lần đầu tiên bà chủ "chiêm bao" thông báo về việc dừng lại. Trước đó, bà từng "quay xe" khiến dư luận tranh cãi một thời gian dài. Lần này, cư dân mạng đang tiếp tục chờ đợi những động thái mới sau thông báo này.

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