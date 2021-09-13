Bà Phương Hằng: 'Trong mùa dịch, Youtuber kiếm tiền rất nhiều... Từ câu chuyện của tôi, họ sống, lo cho gia đình'

Suốt gần 6 tháng kể từ lúc lên tiếng về vụ việc ông Võ Hoàng Yên, đến nay bà Phương Hằng trở thành một "hiện tượng mạng" khi những phát ngôn, bài viết trên MXH "vô tình" thành đề tài để dư luận "mổ xẻ". Từ việc kiện tụng "lương y" đến bóc phốt sao Việt có "dĩ vãng dễ gì giấu giếm", mới đây tiếp tục là câu chuyện "vườn sao kê" nóng hôi hổi, bà chủ Đại Nam khiến CĐM đi hết từ "bất ngờ này, đến bất ngờ khác". Cũng từ đây, hàng loạt những "góc khuất" được các Youtuber "khai thác" và bình luận quan điểm cá nhân thu hút đông đảo người quan tâm.

Người phụ nữ gây bão nhiều tháng nay - Ảnh: Internet

Trong một livestream tối ngày 11/9, nữ đại gia cũng thừa thận từ khi chia sẻ những lùm xùm trên sóng phát trực tiếp, những gì bà nói và làm trở thành nguồn "đề tài" được nhiều Youtuber đón chờ. Bà Phương Hằng còn khẳng định chính câu chuyện của mình đã "nuôi sống" nhiều người làm về mảng Youtube trong mùa dịch. Nữ đại gia nói: "Trong cái thời Covid như thế này, mấy anh em Youtuber kiếm tiền rất nhiều. Từ câu chuyện của tôi mà họ có thể kiếm tiền để họ sống, họ xoay sở, lo cho gia đình".