HOT: Bà chủ 'vườn sao kê' tố danh hài Việt Hương 'diễn sâu', tuyên bố sẽ lột trần trụi: 'Đừng mị chị Hằng, chị Hằng bén lắm'

Xã hội 11/09/2021 21:49

Trong livestream tối nay, bà Phương Hằng lại tiếp tục réo tên danh hài Việt Hương và yêu cầu nữ diễn viên phải tường trình minh bạch quá trình thiện nguyện.

Tiếp nối chuỗi livestream đấu tố sao kê mấy ngày nay, bà Phương Hằng tiếp tục xuất hiện trên sóng phát trực tiếp và gay gắt gọi tên thêm một nghệ sĩ Việt nữa. 

Mở đầu buổi phát sóng, bà chủ Đại Nam không quên nhắn nhủ đôi lời đến Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng về "kèo thêm" 50 tỷ - viên kim cương. Cụ thể, nữ đại gia cho rằng bản thân không quỵt mà lý do khiến bà "bảo lưu" là vì 2 nghệ sĩ này không rõ ràng và minh bạch. 

ba Phuong Hang 1
Bà Phương Hằng trong buổi phát trực tiếp tối nay - Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, bà Phương Hằng đột ngột gay gắt gọi thẳng tên Việt Hương và tuyên bố sẽ lột trần trụi nữ danh hài. Cụ thể, khi đọc được một lời thách thức của cư dân mạng "có giỏi thì ra làm như Việt Hương", "chủ vườn sao kê" nói: "Chị sẽ lột trần trụi Việt Hương ra cho khán giả thấy. Yên tâm, từng em một. Bữa nay gửi lời tới Việt Hương. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy đi làm thiện nguyệt thiệt hay giả. Diễn sâu quá!".

ba Phuong Hang 2
Suốt nhiều tháng nay, vợ chồng Việt Hương tích cực làm thiện nguyện, hỗ trợ bà con mùa dịch - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream, bà Phương Hằng còn tố nữ danh hài mượn chuyện từ thiện để tạo lòng tin trong lòng công chúng: "Việt Hương có vỏ bọc hoàn hảo. Đừng có mị chị Hằng. Khổ nỗi chị Hằng bén lắm. Núp lùm vô từ thiện để lấy lòng công chúng. Có không Việt Hương?".

Gần cuối buổi phát trực tiếp, vợ ông Dũng "lò vôi" còn không quên thách thức bà xã Hoài Phương lên tiếng làm rõ để công chúng kiểm chứng. Những phát ngôn trong livestream tối nay của bà Phương Hằng đã nhận được vô số lời bàn tán xôn xao của cư dân mạng. 

Hiện, sau lời tuyên bố "lột trần trụi" của bà Phương Hằng, phía nữ danh hài Việt Hương vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. 

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Giữa đêm khuya, bà Phương Hằng cùng ông xã đã đến 1 khu cách ly tại tỉnh Bình Dương để tặng trạm bơm oxy cho địa phương này. Hình ảnh nữ đại gia vẫy tay thân tình với F0 từ xa khiến ai nấy đều bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng Việt Hương Bà Phương Hằng phát trực tiếp

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số