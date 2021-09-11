HOT: Bà chủ 'vườn sao kê' tố danh hài Việt Hương 'diễn sâu', tuyên bố sẽ lột trần trụi: 'Đừng mị chị Hằng, chị Hằng bén lắm'

Trong livestream tối nay, bà Phương Hằng lại tiếp tục réo tên danh hài Việt Hương và yêu cầu nữ diễn viên phải tường trình minh bạch quá trình thiện nguyện.

Tiếp nối chuỗi livestream đấu tố sao kê mấy ngày nay, bà Phương Hằng tiếp tục xuất hiện trên sóng phát trực tiếp và gay gắt gọi tên thêm một nghệ sĩ Việt nữa.

Mở đầu buổi phát sóng, bà chủ Đại Nam không quên nhắn nhủ đôi lời đến Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng về "kèo thêm" 50 tỷ - viên kim cương. Cụ thể, nữ đại gia cho rằng bản thân không quỵt mà lý do khiến bà "bảo lưu" là vì 2 nghệ sĩ này không rõ ràng và minh bạch.

Bà Phương Hằng trong buổi phát trực tiếp tối nay - Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó, bà Phương Hằng đột ngột gay gắt gọi thẳng tên Việt Hương và tuyên bố sẽ lột trần trụi nữ danh hài. Cụ thể, khi đọc được một lời thách thức của cư dân mạng "có giỏi thì ra làm như Việt Hương", "chủ vườn sao kê" nói: "Chị sẽ lột trần trụi Việt Hương ra cho khán giả thấy. Yên tâm, từng em một. Bữa nay gửi lời tới Việt Hương. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy đi làm thiện nguyệt thiệt hay giả. Diễn sâu quá!".

Suốt nhiều tháng nay, vợ chồng Việt Hương tích cực làm thiện nguyện, hỗ trợ bà con mùa dịch - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream, bà Phương Hằng còn tố nữ danh hài mượn chuyện từ thiện để tạo lòng tin trong lòng công chúng: "Việt Hương có vỏ bọc hoàn hảo. Đừng có mị chị Hằng. Khổ nỗi chị Hằng bén lắm. Núp lùm vô từ thiện để lấy lòng công chúng. Có không Việt Hương?".

Gần cuối buổi phát trực tiếp, vợ ông Dũng "lò vôi" còn không quên thách thức bà xã Hoài Phương lên tiếng làm rõ để công chúng kiểm chứng. Những phát ngôn trong livestream tối nay của bà Phương Hằng đã nhận được vô số lời bàn tán xôn xao của cư dân mạng.

Hiện, sau lời tuyên bố "lột trần trụi" của bà Phương Hằng, phía nữ danh hài Việt Hương vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.

Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối Giữa đêm khuya, bà Phương Hằng cùng ông xã đã đến 1 khu cách ly tại tỉnh Bình Dương để tặng trạm bơm oxy cho địa phương này. Hình ảnh nữ đại gia vẫy tay thân tình với F0 từ xa khiến ai nấy đều bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-ba-chu-vuon-sao-ke-to-danh-hai-viet-huong-dien-sau-tuyen-bo-se-lot-tran-trui-dung-mi-chi-hang-chi-hang-ben-lam-423779.html