Giữa đêm khuya, vợ chồng bà Phương Hằng âm thầm mang oxy đến 'vùng đỏ', hành động 'lạ' của nữ đại gia với F0 đang cách ly 'ghi điểm' tuyệt đối

Xã hội 09/09/2021 16:58

Giữa đêm khuya, bà Phương Hằng cùng ông xã đã đến 1 khu cách ly tại tỉnh Bình Dương để tặng trạm bơm oxy cho địa phương này. Hình ảnh nữ đại gia vẫy tay thân tình với F0 từ xa khiến ai nấy đều bất ngờ.

Từ sau khi "châm ngòi" cuộc chiến sao kê, bà Phương Hằng liên tục xuất hiện trên sóng livestream để thách thức và "chốt kèo" với hàng loạt nghệ sĩ Việt. Cũng từ đây, bà chủ Đại Nam khiến dư luạn dậy sóng không ngừng và bàn tán rầm rộ trên MXH.

Trong lúc dư luận vẫn còn quay vòng với hàng loạt thông tin trái chiều thì trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh vợ chồng doanh nhân Phương Hằng âm thầm vận chuyển oxy đến thị xã Tân Uyên (Bình Dương) giữa đêm muộn.

Hình ảnh và thông tin được 1 Fanpage của thị xã Tân Uyên đăng tải và cho biết số oxy này có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị F0, nhất là những bệnh nhân có chuyển biến nặng.

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Nữ đại gia đến tạn nơi để bàn giao oxy - Ảnh: Tân Uyên 24H

Theo như hình ảnh ghi lại được từ Fanpage, hai vợ chồng doanh nhân đã đích thân xuống tận nơi để quan sát theo dõi tiến độ lắp đặt, hoạt động của trạm. Hành động nhanh chóng và kịp thời thành lập trạm sản xuất oxy miễn phí của bà chủ Đại Nam ngay giữa vùng dịch khiến ai nấy đều vô cùng cảm động.

Ngoài hình ảnh, một đoạn clip do 1 F0 tại khu cách ly gần đó đã quay lại cũng khiến cư dân mạng bất ngờ vì tính cách và cách ứng xử của nữ đại gia. Cụ thể, khi nghe có người chào và chúc sức khỏe mình, bà Phương Hằng đã ngay lập tức vui mừng và giơ tay vẫy kèm theo lời động viên rất thân tình: "Cố lên nha! Cố lên nha!"

Hình ảnh hai vợ chồng lặn lội giữa đêm, mang oxy đến tận vùng đỏ nhận về vô số lời khen và cảm kích từ cư dân mạng. Bỏ qua những drama gay gắt trên MXH, hành động của nữ đại gia khiến CĐM vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt vì vô cùng ấm áp và cần thiết giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng.

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Bà Phương Hằng lại thông báo livestream NÓNG, liệu sẽ có một màn 'quay xe' khi chủ đề là 'nghệ sĩ... trong sạch'?

Sau khi Trấn Thành bất ngờ mở màn trận chiến sao kê vào hôm qua, bà Phương Hằng đã có ngay thông báo livestream nóng với chủ đề: "Nghệ sĩ chúng tôi toàn những người trong sạch".

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