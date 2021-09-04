Bà Phương Hằng từng bật mí về nỗi sợ hãi lớn nhất khi làm vợ ông Dũng "lò vôi" khiến nhiều người bất ngờ.

Gây náo loạn dư luận suốt một thời gian dài, từ giới nghệ sĩ đến những Youtuber hay IT đều bị bà Phương Hằng chỉ mặt điểm tên không kiêng nể. Thái độ gay gắt kèm lời lẽ đanh thép khiến nữ đại gia được cư dân mạng đánh giá là "người phụ nữ không sợ bất kỳ điều gì", "bà chủ chiêm bao", "bà chúa livestream"... Tuy nhiên, nhiều người bỗng phát hiện bà chủ Đại Nam vẫn có đôi phần lo lắng khi làm vợ một doanh nhân nức tiếng đất Bình Dương. Vợ chồng bà luôn độc lập tài chính - Ảnh: Internet Tại một buổi gặp gỡ, trò chuyện với một số người dân ở Bình Dương cách đây 6 tháng, nữ đại gia đã sẻ chia về cuộc sống hôn nhân. Bên cạnh việc tâm sự về cuộc sống hàng ngày, tình cảm của vợ chồng, con cái. Nữ đại gia cũng khẳng định bản thân là tuýp phụ nữ độc lập, tự chủ tài chính. Không những thế, bà Phương Hằng cũng không quên dành những lời khen cho ông xã. Bà cho rằng ông Huỳnh Uy Dũng không biết sợ ai, nhưng lại rất nể lẽ phải.

Nữ đại gia tiết lộ, vợ chồng bà luôn độc lập tài chính, ai làm người nấy dùng, nhưng vẫn biết quan tâm và hỗ trợ nhau lúc cần thiết. Trong cuộc sống vợ chồng, nữ CEO cho biết, bản thân ông xã cũng nể phục, luôn lắng nghe những ý kiến của vợ, sẵn sàng tiếp thu nếu đúng và hợp lý. Hai vợ chồng sở hữu khối tài sản lớn - Ảnh: Ineternet Có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng khối gia tài kếch xù nhưng đôi lúc, bà Phương Hằng vẫn gặp điều tiếng khó tránh khỏi khi làm vợ của đại gia bậc nhất Bình Dương. Bà chủ Đại Nam tâm sự: "Lấy anh Dũng, tôi bị mang tiếng ham tiền. Do đó ngay từ đầu, tôi đã nói thẳng với anh rằng tôi không biết anh có bao nhiêu? Và giờ cũng không hỏi anh có bao nhiêu của cải. Tôi tuyên bố tài sản độc lập. Cái nào là của tôi thì là của tôi, của anh là của anh. Làm gì có người phụ nữ nào sống chung với chồng suốt 15 năm mà không biết chồng có gì? Chắc trên đời này chỉ có một mình tôi như vậy".

Ngoài ra, khi trở thành phu nhân của ông chủ Đại Nam, có rất nhiều người cho rằng bà Phương Hằng chỉ là cái bóng của ông. Đứng sau sự thành công của chồng để lấy tiếng cho bản thân. Tuy nhiên, bà lên tiếng phủ nhận: "Người ta luôn nghĩ tôi là bóng của anh. Anh át tôi vì anh quá nổi tiếng, quá giỏi, quá giàu. Nhưng họ đâu biết tôi là người phụ nữ không phải loại thường. Tôi không làm cái bóng của ông xã đâu". Nữ đại gia khẳng định từ khi bước chân về tập đoàn đã minh chứng rõ tài lãnh đạo, điều hành tập đoàn khi bà đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc công ty. 15 năm chung sống viên mãn của bà Phương Hằng và ông Dũng - Ảnh: Internet Cũng trong buổi nói chuyện, bà Phương Hằng lần đầu tiên bật mí về nỗi sợ hãi lớn nhất khi làm vợ ông Dũng chính là những lần ông đi xã giao, tiệc rượu cùng bạn bè, đối tác. Bà nói: "Anh Dũng đi nhậu là tôi sợ lắm! Anh đi đến đâu là tôi “trải thảm” theo sát vì sợ anh té. Lúc ấy thiên hạ sẽ bảo tôi ám sát anh để giành tài sản. Đó là điều mà tôi không bao giờ được bình an trong tâm. Sống với anh Dũng, tôi áp lực lắm! Ai sống trong cảnh của tôi sẽ thấy tôi khổ nhường nào. Tôi từng năn nỉ anh đừng đi nhậu. Bởi anh có bề gì thì tôi sẽ không sống nổi". Chia sẻ của bà Phương Hằng cũng phần nào khiến cư dân mạng hiểu thêm về áp lực khi bước chân vào hào môn, làm vợ một người đàn ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm chung sống, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng vẫn mặn nồng và lôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Cặp vợ chồng tích cực làm từ thiện - Ảnh: Internet Thời điểm dịch bệnh hiện tại, trong khi ông xã liên tục nhập oxy, nhà máy oxy để hỗ trợ các bệnh viện thì bà Phương Hằng cũng không ít lần thông báo hiến đất, cho mượn khu du lịch để làm bệnh viện dã chiến. Bỏ qua những thị phi, ồn ào trên MXH, có thể nói vợ chồng địa gia Đại Nam khiến nhiều người cảm phục vì tấm lòng thiện nguyện.

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