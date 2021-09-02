Bà Phương Hằng tiếp tục 'thần tốc' hỗ trợ 200 bình oxy cho bệnh viện ở TP.HCM, nhận thư cảm ơn mà rưng rưng xúc động

Xã hội 02/09/2021 12:26

Mới đây, bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã trao tặng 200 bình oxy loại 40 lít cho Bệnh viện Thống Nhất. Trên trang fanpage của bệnh viện cũng trang trọng đăng tải lời cảm ơn đến vợ chồng nữ doanh nhân.

Vợ chồng bà Phương Hằng - ông Dũng "lò vôi" nổi tiếng không chỉ vì sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn rất được lòng dư luận bởi những hành động thiện nguyện vô cùng thiết thực. Trong mùa dịch, nữ đại gia đã nhiều lần giúp đỡ và quyên góp bình oxy, đất đai để hỗ trợ công tác phòng chống dịch.

Mới đây, trong một livestream, bà Phương Hằng vừa tiết lộ, công ty Đại Nam đã nhận được thư cảm ơn của Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM vì đóng góp của doanh nghiệp. Cụ thể, bà cho hy hôm 30/8, ông Huỳnh Uy Dũng đã trao tặng 200 bình oxy loại 40 lít cho Bệnh viện Thống Nhất.

ba Phuong Hang 1
Ông Dũng và đại diện bệnh viện - Ảnh: Fanpage bệnh viện Thống Nhất

Ngay sau đó, trên trang fanpage của Bệnh viện Thống Nhất cũng trang trọng đăng tải lời cảm ơn. ThS Trần Ngọc Châm - Phó phòng Hành chính - đại diện tiếp nhận sự hỗ trợ cho Bệnh viện Thống Nhất cho biết: "Hiện nay, nguồn oxy đối với ngành y tế là rất quý, rất cần thiết để đội ngũ y bác sỹ có điều kiện điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Nam nói chung và Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Doanh nhân CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng là rất kịp thời và quý báu, mong rằng trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Đại Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế, cùng Bệnh viện Thống Nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19".

ba Phuong Hang 2
Bài đăng hôm 30/8 - Ảnh chụp màn hình

Nhận được lời cảm ơn chân thành từ phía bệnh viện, bà chủ Đại Nam không khỏi xúc động. Nữ đại gia bộc bạch, bức thư cảm ơn của Bệnh viện Thống Nhất cũng như một số đơn vị khác mà Công ty Đại Nam từng hỗ trợ oxy y tế gửi đến là những bức thư "vài ngàn tỷ không mua được". Bà cũng cho hay hy vọng những bình oxy sẽ được sử dụng thật hiệu quả để cứu chữa bệnh nhân.

ba Phuong Hang 3
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của Fanpage bệnh viện, cư dân mạng cũng không tiếc lời khen dành cho vợ chồng doanh nhân Đại Nam và hy vọng hai vợ chồng tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

ba Phuong Hang 4
Những bình oxy được công ty Đại Nam gửi tặng - Ảnh: Fanpage bệnh viện Thông Nhất

Việc trao tặng bình oxy, chuẩn bị các nhà máy sản xuất và nạp oxy miễn phí của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng được dư luận đánh giá là nghĩa cử đẹp, san sẻ phần nào áp lực với ngành y tế trong thời điểm căng thẳng và khó khăn.

Bị đồn thổi 'trù ẻo Phi Nhung qua đời', bà Phương Hằng gay gắt: 'Đừng có quy chụp lên tôi, Phi Nhung đủ phước thì sống'

Bị đồn thổi 'trù ẻo Phi Nhung qua đời', bà Phương Hằng gay gắt: 'Đừng có quy chụp lên tôi, Phi Nhung đủ phước thì sống'

Mới đây, MXH bất ngờ chia sẻ các bài viết mang nội dung bà Phương Hằng trù ẻo Phi Nhung qua đời. Nữ đại gia đã chính thức lên tiếng về ồn ào này.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng bà Phương Hằng tặng oxy Vợ ông Dũng lò vôi

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số