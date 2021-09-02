Mới đây, bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã trao tặng 200 bình oxy loại 40 lít cho Bệnh viện Thống Nhất. Trên trang fanpage của bệnh viện cũng trang trọng đăng tải lời cảm ơn đến vợ chồng nữ doanh nhân.

Vợ chồng bà Phương Hằng - ông Dũng "lò vôi" nổi tiếng không chỉ vì sở hữu khối tài sản khổng lồ mà còn rất được lòng dư luận bởi những hành động thiện nguyện vô cùng thiết thực. Trong mùa dịch, nữ đại gia đã nhiều lần giúp đỡ và quyên góp bình oxy, đất đai để hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Mới đây, trong một livestream, bà Phương Hằng vừa tiết lộ, công ty Đại Nam đã nhận được thư cảm ơn của Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM vì đóng góp của doanh nghiệp. Cụ thể, bà cho hy hôm 30/8, ông Huỳnh Uy Dũng đã trao tặng 200 bình oxy loại 40 lít cho Bệnh viện Thống Nhất.

Ông Dũng và đại diện bệnh viện - Ảnh: Fanpage bệnh viện Thống Nhất Ngay sau đó, trên trang fanpage của Bệnh viện Thống Nhất cũng trang trọng đăng tải lời cảm ơn. ThS Trần Ngọc Châm - Phó phòng Hành chính - đại diện tiếp nhận sự hỗ trợ cho Bệnh viện Thống Nhất cho biết: "Hiện nay, nguồn oxy đối với ngành y tế là rất quý, rất cần thiết để đội ngũ y bác sỹ có điều kiện điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Sự hỗ trợ của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đại Nam nói chung và Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Doanh nhân CEO Nguyễn Phương Hằng nói riêng là rất kịp thời và quý báu, mong rằng trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Đại Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế, cùng Bệnh viện Thống Nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19". Bài đăng hôm 30/8 - Ảnh chụp màn hình Nhận được lời cảm ơn chân thành từ phía bệnh viện, bà chủ Đại Nam không khỏi xúc động. Nữ đại gia bộc bạch, bức thư cảm ơn của Bệnh viện Thống Nhất cũng như một số đơn vị khác mà Công ty Đại Nam từng hỗ trợ oxy y tế gửi đến là những bức thư "vài ngàn tỷ không mua được". Bà cũng cho hay hy vọng những bình oxy sẽ được sử dụng thật hiệu quả để cứu chữa bệnh nhân.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng của Fanpage bệnh viện, cư dân mạng cũng không tiếc lời khen dành cho vợ chồng doanh nhân Đại Nam và hy vọng hai vợ chồng tiếp tục có những đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Những bình oxy được công ty Đại Nam gửi tặng - Ảnh: Fanpage bệnh viện Thông Nhất Việc trao tặng bình oxy, chuẩn bị các nhà máy sản xuất và nạp oxy miễn phí của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng được dư luận đánh giá là nghĩa cử đẹp, san sẻ phần nào áp lực với ngành y tế trong thời điểm căng thẳng và khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-tiep-tuc-than-toc-ho-tro-200-binh-oxy-cho-benh-vien-o-tphcm-nhan-thu-cam-on-ma-rung-rung-xuc-dong-422007.html