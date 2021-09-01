Mới đây, MXH bất ngờ chia sẻ các bài viết mang nội dung bà Phương Hằng trù ẻo Phi Nhung qua đời. Nữ đại gia đã chính thức lên tiếng về ồn ào này.
- Bà Phương Hằng tiếp tục nhận 'cơn mưa' lời khen sau thông báo dành 7.000 liều vắc xin cho công nhân tại nhà máy để an tâm hơn giữa mùa dịch căng thẳng
Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Nhiều nghệ sĩ Việt và người hâm mộ đã liên tục đăng đàn cầu nguyện cho Phi Nhung sớm ngày bình phục.
Giữa lúc đó, một số trang MXH xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung "bà Phương Hằng trù ẻo Phi Nhung qua đời" khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù không rõ thực hư ra sao nhưng nhiều người đã buông lời chỉ trích nữ đại gia Đại Nam rất thậm tệ.
Không để yên cho dư luận ném đá, trong buổi livestream hôm 28/8, nữ đại gia bày tỏ bức xúc khi bản thân làm nhiều việc thiện nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại. Bà Phương Hằng khẳng định mình không bao giờ làm những việc nhẫn tâm, thất đức như thế. Bà chủ Đại Nam nói trong buổi phát trực tiếp: "Ca sĩ Phi Nhung bị bệnh ai cũng biết, nó bị bệnh rất nặng. Nhưng tôi cũng là mẹ, tôi cũng có con, tôi chưa bao giờ nhẫn tâm nghĩ đến một điều gì xấu xa cho người khác. Nếu tôi làm chuyện đó tôi mở quỹ mổ tim làm gì, tôi mở ra nhà máy oxy để làm gì, tôi giúp đời. Nhiều người đưa ra những cái tít, lấy tên tôi Nguyễn Phương Hằng trù ẻo cho Phi Nhung nó chết. Xin lỗi, nó đủ phước thì nó sống, nó không đủ phước thì nó chết, cái đó là định mệnh của mỗi người. Đừng có quy chụp lên tôi, đừng có vô duyên vô cớ đến cái mức mà ngu xuẩn. Tôi có quyền gì mà phán cái chết của nó".
Nữ đại gia gay gắt vì bị đặt điều vu oan gây náo loạn CĐM. Theo bà, nhiều người vịn vào cái cớ từng bóc phốt nhân vật “Phi Phi cô nương” trước đây để quy chụp mình. Bà Phương Hằng bức xúc nhấn mạnh: "Bệnh tự nhiên ở đâu mà tới đổ thừa, ngày mai nó chết là chuyện của nó. Thậm chí ngày mai tôi chết cũng là định mệnh của tôi".
Hiện tại, tình hình sức khỏe của giọng ca Bông Điên Điển vẫn được quản lý và bạn bè thân thiết cập nhật. Theo đó, Phi Nhung đang dần có tiến triển. Điều này khiến cho người hâm mộ phần nào an tâm và tiếp tục mong cô sớm ngày hồi phục.