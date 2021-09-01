Nhiều người đăng tải thông tin sai lệch khiến bà Phương Hằng bức xúc vì bị hiểu lầm - Ảnh: Internet

Không để yên cho dư luận ném đá, trong buổi livestream hôm 28/8, nữ đại gia bày tỏ bức xúc khi bản thân làm nhiều việc thiện nhưng lại bị kẻ xấu hãm hại. Bà Phương Hằng khẳng định mình không bao giờ làm những việc nhẫn tâm, thất đức như thế. Bà chủ Đại Nam nói trong buổi phát trực tiếp: "Ca sĩ Phi Nhung bị bệnh ai cũng biết, nó bị bệnh rất nặng. Nhưng tôi cũng là mẹ, tôi cũng có con, tôi chưa bao giờ nhẫn tâm nghĩ đến một điều gì xấu xa cho người khác. Nếu tôi làm chuyện đó tôi mở quỹ mổ tim làm gì, tôi mở ra nhà máy oxy để làm gì, tôi giúp đời. Nhiều người đưa ra những cái tít, lấy tên tôi Nguyễn Phương Hằng trù ẻo cho Phi Nhung nó chết. Xin lỗi, nó đủ phước thì nó sống, nó không đủ phước thì nó chết, cái đó là định mệnh của mỗi người. Đừng có quy chụp lên tôi, đừng có vô duyên vô cớ đến cái mức mà ngu xuẩn. Tôi có quyền gì mà phán cái chết của nó".

Nữ đại gia trong buổi livestream hôm 28/8 - Ảnh chụp màn hình

Nữ đại gia gay gắt vì bị đặt điều vu oan gây náo loạn CĐM. Theo bà, nhiều người vịn vào cái cớ từng bóc phốt nhân vật “Phi Phi cô nương” trước đây để quy chụp mình. Bà Phương Hằng bức xúc nhấn mạnh: "Bệnh tự nhiên ở đâu mà tới đổ thừa, ngày mai nó chết là chuyện của nó. Thậm chí ngày mai tôi chết cũng là định mệnh của tôi".