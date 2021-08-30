Trước 'giờ G' lên sóng về 'THUYẾT ÂM MƯU', bà Phương Hằng bất ngờ có thông báo dừng cung cấp oxy, tuyên bố đây là 'quyết định đúng đắn nhất'

Nổi tiếng là cặp vợ chồng doanh nhân chăm làm từ thiện nhưng mới đây, bà Phương Hằng bất ngờ gay gắt thông báo trên trang cá nhân về việc không cung cấp oxy cho bất kì cá nhân hay tổ chức nào nữa khiến CĐM bất ngờ.

Sau nhiều hoạt động thiện nguyện vô cùng có ý nghĩa trong mùa dịch như tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân, hỗ trợ bình oxy, cho mượn khu du lịch làm bệnh viện dã chiến...sáng nay, bà Phương Hằng bất ngờ có thông báo về việc dừng cung cấp bình oxy cho các cá nhân tổ chức khiến nhiều người bất ngờ.

Vợ chồng bà Phương Hằng tích cực trong công tác thiện nguyện những ngày qua - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nữ đại gia thông báo: "Phương Hằng tôi xin thông báo đến quý vị một quyết định tôi cho là đúng đắn nhất, là trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ không chuyển giao oxy cho bất cứ cá nhân tổ chức nào, ngoài Bộ đội và Công an và những người làm công việc cho nhà nước. Để tránh những thuyết âm mưu luôn quy chụp và vu khống. Đó là những hành động vô nhân đạo, để chống phá trong công cuộc cứu người giữa sự sống còn".

Thông báo mới nhất của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ đại gia cho biết sẽ chỉ chuyển giao bình oxy tại Đại Nam cho cơ quan chức năng còn ngoài ra những cá nhân, tổ chức đến xin oxy, bà sẽ không cung cấp. Thông báo này được nữ CEO nhấn mạnh là "quyết định đúng đắn nhất" của mình.

Trước đó, vào sáng ngày hôm qua 29/8, bà chủ Đại Nam cũng đã có thông báo về buổi livestream nóng vào 19h tối nay với chủ đề: "LẠI MỘT THUYẾT ÂM MƯU" khiến CĐM xôn xao và bán tán không ngừng. Nhiều người còn dự đoán về một màn drama động trời không thua kém gì ồn ào sao kê suốt mấy ngày nay.

Bà Phương Hằng tiếp tục nhận 'cơn mưa' lời khen sau thông báo dành 7.000 liều vắc xin cho công nhân tại nhà máy để an tâm hơn giữa mùa dịch căng thẳng Mới đây, bà Phương Hằng vừa có thông báo đã tổ chức tiêm vắc xin cho 7.000 công nhân tại công ty Đại Nam để mọi người yên tâm làm việc. Hành động của vợ chồng nữ doanh nhân nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-gio-g-len-song-ve-thuyet-am-muu-ba-phuong-hang-bat-ngo-co-thong-bao-dung-cung-cap-oxy-tuyen-bo-day-la-quyet-dinh-dung-dan-nhat-421239.html