Bà Phương Hằng tiếp tục nhận 'cơn mưa' lời khen sau thông báo dành 7.000 liều vắc xin cho công nhân tại nhà máy để an tâm hơn giữa mùa dịch căng thẳng

Mới đây, bà Phương Hằng vừa có thông báo đã tổ chức tiêm vắc xin cho 7.000 công nhân tại công ty Đại Nam để mọi người yên tâm làm việc. Hành động của vợ chồng nữ doanh nhân nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.
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Giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát căng thẳng và nguy hiểm, bà Phương Hằng đã có thông báo tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho 7.000 công nhân trong nhà máy găng tay với sự hỗ trợ của 39 bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo đó, nữ đại gia mong muốn đảm bảo cho sức khỏe và đời sống của công nhân đang làm việc trong nhà máy, đồng thời hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh, bà đã chủ động tổ chức tiêm 7.000 liều vắc xin cho công nhân trong công ty mình.
Hành động của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người đã để lại bình luận khen ngợi tấm lòng vàng của nữ đại gia và cho rằng đây là một nghĩa cử cao đẹp với những người cộng tác với mình. Thậm chí một số tài khoản còn khẳng định những công nhân này sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được làm nhân viên của bà Phương Hằng.
Trước đó, bà chủ Đại Nam cũng khiến dư luận bất ngờ và không khỏi tán dương khi thông báo hỗ trợ bệnh viện Chợ Rẫy 1.500 lít ô xy mỗi ngày để giúp đỡ bệnh nhân COVID-19. Sẵn sàng hiến đất, nhường khu dân cư để sử dụng làm bệnh viện dã chiến nếu nhà nước cần. Ngoài ra, khi nhận được thông tin mong muốn hỗ trợ, gia đình bà đều tức tốc giúp đỡ nhanh nhất có thể.
Bỏ qua những ồn ào và drama căng như dây đàn của nữ đại gia và nhiều gương mặt đình đám, CĐM vẫn dành cho vợ chồng bà chủ Đại Nam những lời khen và lời chúc sức khỏe, mong muốn hai vợ chồng bà sẽ tiếp tục có nhiều hành động thiết thực, hỗ trợ người dân gặp nhiều khó khăn.