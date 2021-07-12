Bà Phương Hằng livestream 'nóng', vạch trần đối thủ 'truyền kiếp' Huỳnh Ngọc Thiên Hương với đoạn ghi âm kể khổ đẫm nước mắt

Xã hội 12/07/2021 08:13

Sáng ngày 11/7, bà Phương Hằng thông báo tạm dừng livestream, tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, nữ đại gia bất ngờ xuất hiện trên sóng trực tiếp và tiết lộ hàng loạt những bí mật về 'người phụ nữ bí ẩn' Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Thời gian gần đây, bà Phương Hằng vẫn tiếp tục gây bão dư luận khi liên tục xuất hiện trên sóng livestream với những màn đấu tố gay gắt dù đã nhiều lần tuyên bố "dừng chiến", khóa Facebook. 

Sáng nay, nữ đại gia bất ngờ xin lỗi cư dân mạng và thông báo không thể livestream sau màn "rớt đài" với lượng người xem trực tiếp hôm 10/7 chỉ có hơn 300 người.

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Thông báo của nữ đại gia trên Facebook của thư ký - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, bà chủ Đại Nam cho hay bản thân có việc bận đột xuất nên phải "cáo lỗi" cùng CĐM. Tuy nhiên, nữ đại gia tiếp tục "lật kèo" xuất hiện đột ngột trên sóng livestream trong chiều cùng ngày. Đáng chú ý, vừa vào buổi phát trực tiếp, bà Phương Hằng đã hé lộ những thông tin mới nhất về nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương gây bão suốt thời gian qua. 

Nữ đại gia cho biết đã có được hình ảnh của nhân vật bí ẩn này kèm với đoạn ghi âm năn nỉ, xin lỗi và cầu xin sự tha thứ được cho là của Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

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Bà Phương Hằng hé lộ hình ảnh của người phụ nữ bí ẩn - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, bà chủ Đại Nam cho biết nhân vật này đang sống ở Long An cùng chồng. Sau khi bị nhiều người công kích, người phụ nữ này đã xin lỗi và nhận bản thân chỉ muốn nổi tiếng, thu hút sự chú ý của MXH nên mới có nhiều phát ngôn gây bão khiến dư luận dậy sóng. Nữ đại gia tiết lộ: "Huỳnh Ngọc Thiên Hương khóc lóc nói mẹ bã bị bệnh nặng lắm, suốt mấy tháng nay bị chồng và con chửi vì lên mạng nói linh tinh. Theo quý vị thì tôi có nên tha thứ cho con người này không?". 

Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng cho biết nhân vật này đang nợ nần ngập đầu nhưng vẫn cấu kết băng nhóm, bè lũ để đặt điều, trù ẻo mình. Chính vì thế, dù người phụ nữ này có cầu xin tha thứ hay kể lể khổ cỡ nào thì nữ đại gia vẫn kiên quyết: "Tôi không để im đâu quý vị. Sao người ta có thể ác với tôi như vậy". 

Trước đó, nữ đại gia từng nhiều lần đề cập đến nhân vật này trong các buổi phát trực tiếp và liên tục bức xúc vì người này có nhiều phát ngôn đối đầu với mình. Hiện tại những thông tin mà bà Phương Hằng cung cấp vẫn chưa được kiểm chứng tính xác thực nhưng cũng khiến CĐM xôn xao. 

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