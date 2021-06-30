Bà Phương Hằng tuyên bố: Tiếp tục quỹ mổ tim đến ngày lìa đời, tuyên bố góp thêm 1000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 200 tỷ

Chiều ngày 30/6, bà Phương Hằng tiếp tục xuất hiện trên sóng livestream nóng. Điều khiến CĐM bất ngờ là nữ đại gia lại tuyên bố tiếp tục quỹ từ thiện và mạnh tay chi 1000 tỷ nếu Vy Oanh dám bỏ ra 200 tỷ.

Sau khi tuyên bố dừng quỹ từ thiện và viết tâm thư khẩn thiết xin vợ chồng ca sĩ Vy Oanh 200 tỷ nhưng không thấy phản hồi, bà Phương Hằng đã gửi "tối hậu thư" hẹn ngày giờ rõ ràng để rõ ràng mọi chuyện. Nữ đại gia thông báo sẽ đợi câu trả lời của nữ ca sĩ và cho deadline rõ ràng là 2h chiều ngày 1/7. Bà Hằng chốt lịch với ca sĩ Vy Oanh - Ảnh chụp màn hình Đến chiều nay, 30/6 nữ đại gia xuất hiện trên livestream và tiếp tục chia sẻ về ồn ào với giọng ca Đồng Xanh trước khi đến hẹn deadline vào ngày mai.

Nữ đại gia livestream trên xế hộp - Ảnh chụp màn hình Mở đầu buổi phát sóng, bà chủ Đại Nam không quên nhắc Vy Oanh nhớ đúng hẹn. Nữ đại gia mạnh miệng tuyên bố nếu ngày mai không có 200 tỷ vào quỹ mổ tim bà sẽ cho cả vợ cả chồng "ăn quả" lớn. Nếu như trước đó, bà Phương Hằng từng đăng tải thông tin dừng từ thiện, thì trong livestream, "bà hoàng drama" bất ngờ tuyên bố lại, sẽ không dừng lại vì đây là tâm nguyện cả đời của 2 vợ chồng. Bà chủ Đại Nam cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục thực hiện quỹ mổ tim này cho đến ngày nào mà tôi lìa đời và tiếp tục sẽ là con của tôi. Không phải dễ gì mà giết chết lý tưởng của tôi đâu".

Không những thế, vợ ông Dũng còn hứa sẽ ủng hộ 1000 tỷ nếu như vợ chồng Vy Oanh góp vào 200 tỷ như tâm thư bà đã xin trước đó. Nữ doanh nhân nói: "Nếu như ngày mai, vợ chồng Vy Oanh lên tiếng thảy vô 200 tỷ, tôi thêm 1000 tỷ nữa. Tôi mà không cho tôi không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Sổ đỏ, sổ hồng của tôi là có thật, đang nằm trong tủ sắt nhà tôi. Còn nếu ngày mai không có 200 tỷ thì xóa tên họ khỏi lòng chúng ta đi quý vị". Tuyên bố của nữ đại gia trong livestream khiến CĐM không khỏi ngỡ ngàng vì trước đó bà từng đắn đo suy nghĩ dừng quỹ từ thiện. Thậm chí còn đăng cả tâm thư dài bộc lộ bản thân mệt mỏi vì sức ép của dư luận. Hiện tại sau buổi phát trực tiếp của bà chủ Đại Nam, cư dân mạng đang tiếp tục chờ đợi những phản hồi từ nữ ca sĩ Vy Oanh khi ngày hẹn đang gần tới.

Nhâm Hoàng Khang đăng đàn tố nữ đại gia 'chiêu trò' khi dừng quỹ từ thiện, thẳng thừng dự báo kết cục 'sát thương' cao? Sau khi tuyên bố không còn dính dáng gì tới bà Ph.H vì “lý tưởng” của đôi bên đã không còn phù hợp, MXH bỗng xôn xao bài đăng được cho là của Nhâm Hoàng Khang chỉ trích những điểm sai của nữ đại gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-tuyen-bo-tiep-tuc-quy-mo-tim-den-ngay-lia-doi-tuyen-bo-gop-them-1000-ty-neu-vy-oanh-chiu-bo-ra-200-ty-410650.html