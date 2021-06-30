'Trở mặt thành thù' với Nhâm Hoàng Khang, bà Phương Hằng đòi 'lột mặt nạ' IT ruột vì 'con nít ranh mà lên mặt dạy đời'?

Xã hội 30/06/2021 08:17

Sau khi "chấm dứt" với bà chủ Đại Nam, Nhâm Hoàng Khang nhiều lần đăng bài nhắc khéo, chỉ rõ điểm sai khiến bà Phương Hằng không hài lòng. Mới đây nữ đại gia lại tiếp tục đăng bài gay gắt được cho là để dạy dỗ "cậu IT" vì lên mặt dạy đời.

Mới đây thông tin bà Phương HằngNhâm Hoàng Khang có nhiều động thái "lục đục nội bộ" khiến dư luận xôn xao. Không những thế, nữ đại gia còn nhắn nhủ "cậu IT" đã "vượt quá giưới hạn, nhiều lần dạy dỗ bà khiến bà Hằng không vừa ý. Trong buổi livestream tối 26/6, nữ đại gia đã chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi", không liên lạc gì với Nhâm Hoàng Khang và cũng nhắc IT "ruột" đừng nhắn tin cho bà nữa.

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Bà Hằng tuyên bố chấm dứt hợp tác với IT họ Nhâm - Ảnh chụp màn hình

Cách đây ít giờ nữ đại gia lại khiến CĐM bất ngờ khi đăng tải bài viết "mắng" thẳng mặt nhân vật "đụng chạm" bà nhiều ngày qua.

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Tuyên bố mới nhất của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ đại gia cho hay, có người đã có hành động quy kết, "chụp mũ" bà mà không có bằng chứng. Chính điều này đã khiến bà chủ Đại Nam nhận định, "một người" đang muốn kiếm chuyện, bịa đặt dối trá. Bà chủ Đại Nam còn bức xúc gọi người này là "con nít ranh" nhưng lại hay đi dạy đời người khác. Mặc dù không trực tiếp nhắc tên cụ thể, nhưng chính cụm từ "con nít ranh" đã khiến CĐM nghĩ ngay đến Nhâm Hoàng Khang, vì trước đó, nữ đại gia từng lên tiếng nhắc nhở cậu IT và thể hiện thái độ bức xúc khi bị dạy đời.

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Bà Phương Hằng từng nhắc tới việc cậu IT tuổi còn nhỏ nhưng hay dạy đời - Ảnh chụp màn hình

Chính vì thế, sau bài đăng cách đây ít giờ, CĐM khẳng định người bị vợ ông Dũng tuyên bố sẽ lột mặt nạ cho mọi người biết và nhắn nhủ "có bao nhiêu trò thì tung ra hết đi" không ai khác chính là Nhâm Hoàng Khang.

Nguồn cơn dẫn đến dòng trạng thái gay gắt này được cho là cậu IT đã chia sẻ bài viết chỉ ra điểm đúng sai trong "cuộc chiến" của bà Hằng và chỉ trích nữ đại gia không nghe lời khuyên từ anh chàng mà vẫn "cứng đầu cứng cổ" đấu hết mình. 

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Bài đăng phân tích đúng/sai của Nhâm Hoàng Khang - Ảnh chụp màn hình

Sau nhiều sự việc "cơm không lành, canh không ngọt" giữa "cặp bài trùng" từng gây náo động khi phanh phui nhiều bí mật động trời, CĐM liên tục bàn tán và xôn xao về tuyên bố "lột mặt nạ" cậu IT của bà Phương Hằng và dự đoán về một màn "bóc trần" "long trời lở đất".  

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Trong livestream mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục đổi "phong thủy" khi phát trực tiếp tại khu vực sân vườn với không gian rộng rãi, "sặc" mùi tiền. Nữ đại gia cũng tiết lộ về độ khủng của "dinh cơ" bạc tỷ khiến CĐM choáng ngợp.

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Từ khóa:   IT bà Phương Hằng Bà Phương Hằng Nhâm Hoàng Khang

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