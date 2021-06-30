Nhâm Hoàng Khang đăng đàn tố nữ đại gia 'chiêu trò' khi dừng quỹ từ thiện, thẳng thừng dự báo kết cục 'sát thương' cao?

Sau khi tuyên bố không còn dính dáng gì tới bà Ph.H vì “lý tưởng” của đôi bên đã không còn phù hợp, MXH bỗng xôn xao bài đăng được cho là của Nhâm Hoàng Khang chỉ trích những điểm sai của nữ đại gia.

Trong những màn bóc phốt, phanh phui loạt bí mật động trời khiến cả showbiz náo loạn, "IT bạc tỷ" của bà H cũng "góp công góp sức" không ít. Nữ đại gia từng vô cùng hạnh phúc và xúc động khi được chàng IT này giúp đỡ. Tuy nhiên mới đây, đôi bên khiến CĐM ngỡ ngàng vì tuyên bố "đường ai nấy đi", chấm dứt mọi liên quan vì không còn phù hợp.

Đáng chú ý, nữ đại gia thậm chí còn đăng bài chỉ trích "cậu IT" vì hành động dạy đời bà dù tuổi đời còn ít. Bà H còn tuyên bố thẳng thừng trên livestream, nhắc nhở Nhâm Hoàng Khang đừng nhắn tin cho mình nữa.

Giữa "biến cố" tan vỡ của "cặp bài trùng", CĐM lại được dịp xôn xao khi xuất hiện nhiều bài viết trên tài khoản có tên là N.L.T. được cho là của Nhâm Hoàng Khang chia sẻ về việc bà H dừng làm từ thiện.

Cụ thể, những bài viết này đã chỉ ra điểm sai trong quyết định đóng quỹ từ thiện, đồng thời còn chỉ trích bà H "chiêu trò" gây náo loạn dư luận.

Bài đăng tag tài khoản của Nhâm Hoàng Khang khiến nhiều người ngờ vực - Ảnh chụp màn hình

Tài khoản này chia sẻ về điểm đúng và sai của bà H - Ảnh chụp màn hình

Trong các bài đăng được CĐM lan truyền, tài khoản được cho là của Nhâm Hoàng Khang nhận định việc nữ đại gia dừng các hoạt động thiện nguyện nhưng lại viết tâm thư xin xỏ Vy Oanh 200 tỷ khiến dư luận xôn xao và tạo sức ép cho nữ ca sĩ. Điều này khiến tài khoản này không phục và cảm thấy thất vọng.

Không những thế, tài khoản N.L.T. khẳng định bà chủ Đ.N đang cố tình tạo drama chứ không phải là vì mệt mỏi trước sức ép dư luận mà dừng lại. Đồng thời, người này còn lên tiếng nhắc nhở những ai đã và đang theo dõi, ủng hộ bà Phương Hằng chính là đang gián tiếp "đẩy nữ đại gia xuống hố".

Mặc dù những thông tin trong bài viết chưa được xác thực và không rõ thực hư ra sao, tuy nhiên những thông tin trong bài khiến CĐM không khỏi xôn xao và nghi hoặc về quyết định dừng từ thiện của nữ doanh nhân Đ.N.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nham-hoang-khang-dang-dan-to-nu-dai-gia-chieu-tro-khi-dung-quy-tu-thien-thang-thung-du-bao-ket-cuc-sat-thuong-cao-410540.html