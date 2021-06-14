Bị réo tới vợ con, 'IT thù dai' Nhâm Hoàng Khang thách thức, ấn định cuộc hẹn 'sinh tử' với Trang Trần

Xã hội 14/06/2021 10:22

Mới đây, CĐM lại được dịp hoang mang và xôn xao bàn tán khi "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bất ngờ lên tiếng thách thức Trang Trần 1 lần nữa vì cho rằng cựu người mẫu có nhiều phát ngôn động chạm đến vợ con mình.

Mới đây MXH được dịp dậy sóng khi Nhâm Hoàng Khang lại bất ngờ đăng đàn thách thức Trang Trần vì cho rằng cựu người mẫu đã có nững phát ngôn đụng chạm đến vợ và con của anh.

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Bài đăng với giọng điệu thách thức của Nhâm Hoàng Khang - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, "cậu IT" cho hay đã có ý định "thưa" trường hợp của nghệ sĩ múa Phạm Ngà vào ngày 15/6, tuy nhiên nữ nghệ sĩ bất ngờ "lật kèo" bay về Mỹ nên Nhâm Hoàng Khang đành "ngậm ngùi" "sét kèo" vào dịp khác. 

Còn đối với cựu người mẫu Trang Trần, người được cho là cô "mắm tôm", nam IT khẳng định chắc nịch bản thân rất trung thành và thù dai nên đã hẹn cô đúng thứ Tư để giải quyết mâu thuẫn. 

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Trang Trần livestream nhắc tên Nhâm Hoàng Khang và vợ con - Ảnh chụp màn hình

Kèm theo bài đăng, Nhâm Hoàng Khang còn đăng thêm video ghi lại 1 đoạn trong livestream của Trang Trần có đoạn cựu người mẫu được cho là nói đến gia đình của nam IT. Cụ thể, bà chủ quán bún đậu gay gắt: "*** nên nhớ mà có vợ có con đấy, vợ *** mới đẻ được có mấy tháng thôi, *** sống phải để đức cho con ***. Còn *** sống trốn chui trốn lủi, khịa tao, khịa quản lý của tao, tao có dám gặp mày không á? *** nghĩ tao có dám gặp không?

Cái phi vụ bạc tỷ này *** chỉ ăn được một đoạn thôi. *** được ăn được học đàng hoàng, người ta làm hacker để đi lấy lại nick cho người bị ăn cắp chứ không phải là trò bỉ ổi, đi hack nick và report. Tao nói, đụng ai người ấy tự nhột. Còn ông trời hại người chết, còn người hại thì không chết. *** cứ chửi đi, rồi khi nào ò í e, ai nuôi mày. *** trốn được hoài không?". 

Trước đó, cả 2 cũng đã có lần hẹn nhau "quyết chiến" tại quán bún đậu của Trang Khàn nhưng không thành. Sau status nay của IT team bà Hằng thì CĐM đang dự đoán sẽ có một cuộc hẹn nào đó vào thứ Tư để giải quyết "ân oán" cá nhân kéo dài đằng đẵng này. 

Bà Phương Hằng 'hứa hẹn' gì mà khiến Nhâm Hoàng Khang bất chấp bị đe dọa, kể cả dính líu đến 'hình sự' để ra mặt?

Bà Phương Hằng 'hứa hẹn' gì mà khiến Nhâm Hoàng Khang bất chấp bị đe dọa, kể cả dính líu đến 'hình sự' để ra mặt?

Nhâm Hoàng Khang là cái tên phủ sóng rộng rãi trên mọi mặt trận "đấu tố" của bà Phương Hằng. Những bí mật động trời mà nữ đại gia Đại Nam mạnh miệng công bố cũng có góp sức không nhỏ của "cậu IT".

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