Nhâm Hoàng Khang bất ngờ ‘bắt bài’ status của giọng ca 'Kiếp đỏ đen', ẩn ý 'người xấu sống rạo rực'

Xã hội 12/06/2021 19:01

Nhâm Hoàng Khang mới đây đã “cà khịa” một bài đăng của ca sĩ Duy Mạnh, người được xem là kẻ thù không đội trời chung của bà Phương Hằng.

Nam ca sĩ Duy Mạnh từng nổi đình nổi đám trong thập niên trước với MV Kiếp Đỏ Đen kể về một chàng trai vì dây vào cờ bạc mà tán gia bại sản. Anh cũng một bước trở thành ngôi sao và là nam ca sĩ giải trí hàng đầu thời điểm đó. Nhắc đến hình ảnh mê bài, thua trắng tay người ta lại nghĩ ngay đến Duy Mạnh và MV Kiếp Đỏ Đen huyền thoại do anh thể hiện.

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Duy Mạnh xuất hiện trong MV do anh hát Kiếp Đỏ Đen từng nổi đình nổi đám một thời nói về một chàng trai thua bài tán gia bại sản - Ảnh: Internet

Đến bây giờ tuy đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng anh vẫn chăm chỉ đi diễn ở quán bar vì khán giả vẫn còn yêu mến. Tuy nhiên gần đây bất ngờ anh bị bà Phương Hằng réo tên và vướng vào lùm xùm khi tố Phi Nhung xúi mình chửi bà Phương Hằng.

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Đến bây giờ dù đã lớn tuổi nhưng anh vẫn chăm đi hát quán bar vì vẫn còn khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Sốc hơn, cư dân mạng phát hiện gần đây, cậu IT Nhâm Hoàng Khang - truyền nhân của bà Phương Hằng đã “bẻ” lại status Duy Mạnh từng đăng trên trang cá nhân với nhiều hàm ý như sau: “Những người xấu hầu hết đều là những người sống rạo rực. Họ cố vi phạm pháp luật. Và họ ít khi nhận mình làm, hacker làm hết". Sẽ không có gì đáng nói nếu trước đó ca sĩ Kiếp Đỏ Đen cũng từng đăng một dòng status có cấu trúc tương tự nhưng nội dung là: “Những người tốt đều là những người sống đúng mực. Họ tránh vi phạm pháp luật. Và họ ít khi nhận mình là người tốt”.

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Nhâm Hoàng Khang vừa đăng status 'bẻ' lại bài đăng của nam ca sĩ Duy Mạnh trước đó - Ảnh: Chụp màn hình
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Bài đăng của ca sĩ Duy Mạnh từng chia sẻ có cấu trúc 'na ná' Nhâm Hoàng Khang khiến dân mạng thích thú mang ra so sánh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả tò mò đã cho rằng nam IT đang “cà khịa” Duy Mạnh tuy nhiên một số khác chỉ ra lí do khiến Nhâm Hoàng Khang viết status ấy là do khi ra mặt bênh Hồ Văn Cường anh đã vướng khá nhiều thị phi. Ngoài việc bị cho là “nổ” khi nói bà Phương Hằng tặng mình 1 tỷ thì hôm qua anh cũng vừa tố "kẻ nào đó" đã dùng ảnh con anh đặt vòng hoa tang. 

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Nhâm Hoàng Khang đang bị khá nhiều cư dân mạng cũng như kẻ lạ mặt tấn công sau khi lên tiếng muốn giúp Hồ Văn Cường lấy lại sự thật - Ảnh: Internet

Hiện tại cư dân mạng mong anh bình tĩnh vượt qua mọi chuyện và hy vọng những kẻ “ném đá giấu tay” hại anh sẽ chịu trách nhiệm trước những người có thẩm quyền.

NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang

NÓNG: Kẻ lạ mặt bí ẩn giả danh đặt hoa tang cho Nhâm Hoàng Khang

Nhâm Hoàng Khang đang tỏa sáng như ngôi sao trên mạng xã hội khi thông tin về anh luôn được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Mới đây, kẻ lạ mặt đã giả danh anh đặt vòng hoa tang khiến dư luận xôn xao.

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Từ khóa:   Nhâm Hoàng Khang 1 tỷ Duy Mạnh IT bà Phương Hằng

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