Nhâm Hoàng Khang bất ngờ ‘bắt bài’ status của giọng ca 'Kiếp đỏ đen', ẩn ý 'người xấu sống rạo rực'

Nam ca sĩ Duy Mạnh từng nổi đình nổi đám trong thập niên trước với MV Kiếp Đỏ Đen kể về một chàng trai vì dây vào cờ bạc mà tán gia bại sản. Anh cũng một bước trở thành ngôi sao và là nam ca sĩ giải trí hàng đầu thời điểm đó. Nhắc đến hình ảnh mê bài, thua trắng tay người ta lại nghĩ ngay đến Duy Mạnh và MV Kiếp Đỏ Đen huyền thoại do anh thể hiện.

Đến bây giờ dù đã lớn tuổi nhưng anh vẫn chăm đi hát quán bar vì vẫn còn khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Sốc hơn, cư dân mạng phát hiện gần đây, cậu IT Nhâm Hoàng Khang - truyền nhân của bà Phương Hằng đã “bẻ” lại status Duy Mạnh từng đăng trên trang cá nhân với nhiều hàm ý như sau: “Những người xấu hầu hết đều là những người sống rạo rực. Họ cố vi phạm pháp luật. Và họ ít khi nhận mình làm, hacker làm hết". Sẽ không có gì đáng nói nếu trước đó ca sĩ Kiếp Đỏ Đen cũng từng đăng một dòng status có cấu trúc tương tự nhưng nội dung là: “Những người tốt đều là những người sống đúng mực. Họ tránh vi phạm pháp luật. Và họ ít khi nhận mình là người tốt”.

Nhâm Hoàng Khang vừa đăng status 'bẻ' lại bài đăng của nam ca sĩ Duy Mạnh trước đó - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng của ca sĩ Duy Mạnh từng chia sẻ có cấu trúc 'na ná' Nhâm Hoàng Khang khiến dân mạng thích thú mang ra so sánh - Ảnh: Chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều khán giả tò mò đã cho rằng nam IT đang “cà khịa” Duy Mạnh tuy nhiên một số khác chỉ ra lí do khiến Nhâm Hoàng Khang viết status ấy là do khi ra mặt bênh Hồ Văn Cường anh đã vướng khá nhiều thị phi. Ngoài việc bị cho là “nổ” khi nói bà Phương Hằng tặng mình 1 tỷ thì hôm qua anh cũng vừa tố "kẻ nào đó" đã dùng ảnh con anh đặt vòng hoa tang.