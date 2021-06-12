CĐM soi điểm bất thường và 2 giao dịch đáng chú ý trong clip trả bà Phương Hằng 500 triệu của Nhâm Hoàng Khang

Nhâm Hoàng Khang đã dằn mặt antifan sau khi một số kẻ cho rằng việc bà Hằng thưởng nóng cho anh chỉ là tin vịt. Tuy nhiên, trong clip anh khoe với cư dân mạng có hai khoản tiền đáng chú ý trong lịch sử giao dịch.

Ngay sau khi tung clip để cư dân mạng được tận mắt sở thị việc anh đã chuyển trả bà Hằng 500 triệu cư dân mạng cũng đã nhanh chóng soi ra hai khoản tiền trong giao dịch của Nhâm Hoàng Khang đã chuyển đi trong lịch sử giao dịch. Trong lịch sử giao dịch tài khoản của Nhâm Hoàng Khang có 2 khoản tiền chuyển đi được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Internet Cụ thể, anh đã chuyển 10 triệu để ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống COVID-19, và bên cạnh đó anh cũng chuyển thêm 10 triệu ủng hộ TikToker Trương Quốc Anh. Hot TikToker này cũng đã lên tiếng cảm ơn anh trên trang cá nhân.

Một khoản 10 triệu đã được chuyển ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình Khoản 10 triệu còn lại được chuyển cho Hot TikToker Trương Quốc Anh - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó Trương Quốc Anh cũng đã gửi lời cảm ơn đến Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều fan tinh ý nhận ra anh đã ủng hộ Quỹ vắc xin COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều cư dân mạng đã cảm kích tấm lòng của Nhâm Hoàng Khang và tràn vào trang cá nhân anh khen lấy khen để. Chưa kể, nhiều fan còn dành cho anh tình cảm tốt đẹp sau khi phát hiện khoản tiền mà anh đã ủng hộ cho quỹ vắc xin phòng chống COVID-19. Nhâm Hoàng Khang từng khoe clip quay app tài khoản ngân hàng chính chủ tên anh để dằn mặt antifan sau khi một số cư dân mạng cho rằng anh 'nổ' việc bà Hằng tặng anh 1 tỷ - Ảnh: Internet Trước đó bà Phương Hằng từng treo thưởng nóng cho ai tìm ra FB Vô Thường nói xấu bà và thật bất ngờ khi Nhâm Hoàng Khang đã nhanh tay tìm ra thông tin anh hùng bàn phím kia và nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng. Tuy nhiên, anh đã chuyển lại cho bà Hằng 500 triệu để làm từ thiện.

Thời điểm đó, nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang tạo “phốt” cùng bà Hằng để gây sự chú ý và không tin vào sự thật. Tuy nhiên, sau khi cậu IT "truyền nhân" của bà Phương Hằng tung hẳn một clip quay lại app tài khoản chi tiết giao dịch của mình trên điện thoại khiến dân mạng tâm phục khẩu phục.

Nhâm Hoàng Khang ‘làm ơn mắc oán’, tố Hồ Văn Cường cầu cứu công an trước khi tung clip ‘gượng ép’ bên cha mẹ Cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang đã có động thái trên trang cá nhân sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi Phi Nhung bên cha mẹ ruột.

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