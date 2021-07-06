Cư dân mạng há hốc khi tài khoản 'lạ' mang tên quý tử nhà bà Phương Hằng bỗng đăng đàn 'mắng' Vy Oanh té tát

Mới đây, CĐM bất ngờ trước bài đăng được cho là có ngôn từ không lịch sự, mắng chửi Vy Oanh xuất hiện trên 1 trang cá nhân mang tên con trai bà Phương Hằng. Thực hư câu chuyện ra sao?

Những ngày gần đây, MXH liên tục xôn xao, bàn luận về cuộc chiến bạc tỷ giữa bà Phương Hằng và Vy Oanh. Sau khi xin xỏ "không thành" 200 tỷ, nữ đại gia bị giọng ca Đồng Xanh đâm đơn khởi kiện vì hành vi bôi nhọ danh dự, vu khống. Chưa dừng lại ở đó, Vy Oanh còn thẳng thừng tuyên bố sẽ ủng hộ gấp đôi nếu bà Hằng bỏ ra 200 tỷ và 15 triệu liều vắc xin. Đáp trả lời thách thức của nữ ca sĩ, bà chủ Đại Nam "đôn" giá lên 5000 tỷ và chỉ cần Vy Oanh giữ đúng lời hứa "duyệt chi" 400 tỷ. Cuộc chiến của những 'người giàu' - Ảnh minh họa: Internet Sau loạt phát ngôn gay gắt giữa đôi bên, CĐM liên tục nổ ra tranh cãi về cuộc chiến tiền từ thiện giữa hai người phụ nữ ồn ào nhất MXH. Giữa lúc dư luận đang đổ dồn sự quan tâm về vụ việc này, cư dân mạng bỗng phát hiện dòng trạng thái lạ được đăng tải trên page mang tên cậu con trai út của vợ chồng ông Dũng "lò vôi". Đáng nói, lời lẽ trong bài đăng khá thô tục, bên dưới còn có tên người viết là "Nguyễn Phương Hằng".

Bài đăng gây chú ý, thu hút lượng tương tác khá lớn - Ảnh chụp màn hình Nội dung bài đăng liên quan đến màn thách nhau giữa bà Hằng và Vy Oanh. Trong đó, tài khoản được cho là của con trai bà chủ Đại Nam đăng tải có nhiều từ ngữ không lịch sự. Đáng nói, người đăng lại được đồn đoán là bà Phương Hằng vì tại thời điểm đó, nữ đại gia đã khóa trang cá nhân, nhiều thông báo cũng được đăng tải trên Facebook của thư ký, bên dưới mỗi bài đăng đều có tên "Nguyễn Phương Hằng". Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã thu hút CĐM và nhận về nhiều phản ứng gay gắt. Đa phần cư dân mạng đều bày tỏ thái độ không hài lòng khi cho rằng nữ đại gia dùng những từ ngữ không đứng đắn trên Facebook của một đứa trẻ.

Tuy nhiên trước đó, vào ngày 27/6, Huỳnh Hằng Hữu đã từng đăng tải thông tin tài khoản Facebook của mình bị hack. Ngay sau đó, hàng loạt tài khoản với tên y hệt đã "mọc lên như nấm" khiến nhiều người nhầm lẫn. Bài viết trên được cho là của một người đã mạo danh con trai nữ đại gia để câu view. Trên tải khoản có bài đăng gây hấn với Vy Oanh có hơn 13 nghìn người theo dõi, đến thời điểm hiện tại, bài viết trên đã thu về hơn 1,2 nghìn lượt like và hơn 300 bình luận. Nhóc tì thông báo việc tài khoản Facebook bị hack - Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân chính chủ của mình, Hằng Hữu thường xuyên cập nhật những hoạt động thường ngày như chơi game, đi bơi, hát cover nhí nhảnh đúng với lứa tuổi của mình và nhận được nhiều nhận xét vì vẻ ngoài đáng yêu, hồn nhiên. Cậu bé vô tư chia sẻ khoảnh khắc chơi game và đi bơi - Ảnh chụp màn hình Hiện tại, ồn ào giữa nữ đại gia và Vy Oanh ngày càng khiến dư luận dậy sóng, khi mới trưa nay, nữ ca sĩ vừa có thông báo "dừng chiến" vì bà Phương Hằng trễn hẹn, đồng thời tuyên bố không đôi co hay phản hồi thêm nữa vì bận đi đẻ. Về phía bà chủ Đại Nam vẫn im ắng và không có động thái gì.

Bà Phương Hằng tuyên bố: Tiếp tục quỹ mổ tim đến ngày lìa đời, tuyên bố góp thêm 1000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 200 tỷ Chiều ngày 30/6, bà Phương Hằng tiếp tục xuất hiện trên sóng livestream nóng. Điều khiến CĐM bất ngờ là nữ đại gia lại tuyên bố tiếp tục quỹ từ thiện và mạnh tay chi 1000 tỷ nếu Vy Oanh dám bỏ ra 200 tỷ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-dan-mang-ha-hoc-khi-tai-khoan-la-mang-ten-quy-tu-nha-ba-phuong-hang-bong-dang-dan-mang-vy-oanh-te-tat-411278.html