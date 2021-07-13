Bất ngờ xuất hiện trên sóng livestream, quý tử nhà bà Phương Hằng 'từ chối' nhận thừa kế gia tài bạc tỷ, hé lộ nguyên do gây sốc

Trong livestream mới đây, bên cạnh những màn bóc phốt, tạo drama chấn động dư luận của bà Phương Hằng, thì cậu út Hằng Hữu cũng chiếm spotlight khi xuất hiện ít phút tâm sự cùng mẹ và CĐM.

Thời gian gần đây, bà Phương Hằng vẫn tiếp tục gây bão dư luận khi liên tục xuất hiện trên sóng livestream với những màn đấu tố gay gắt. Mới đây, chiều ngày 10/7, nữ đại gia bất ngờ xuất hiện trên sóng trực tiếp khiến CĐM ngỡ ngàng vì trong sáng cùng ngày, bà chủ Đại Nam đã có thông báo tạm nghỉ vì bận việc đột xuất. Mở đầu livestream, nữ đại gia tỏ ra khá bức xúc và công bố hình ảnh được bà cho là nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Đáng chú ý, nữ doanh nhân còn mở kèm đoạn ghi âm của nhân vật này, trong đó "kẻ thù truyền kiếp" khóc lóc, năn nỉ xin tha thứ và kể lể hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Người này cũng tiết lộ mẹ đang bị bệnh nặng, chồng con liên tục chỉ trích trong nhiều tháng qua khi "bon chen" vào cuộc chiến của bà Phương Hằng.

Tiết lộ động trời từ bà Phường Hằng - Ảnh chụp màn hình Giữa lúc nữ đại gia đang xúc động và bày tỏ cảm xúc buồn bã khi bị nhiều người chì chiết, hãm hại trên MXH thì cậu con trai út Hằng Hữu bất ngờ xuất hiện. Được mẹ gọi vào livestream, cậu út cũng đã có những chia sẻ rất xúc động về mẹ mình. Theo đó, khi được bà Hằng hỏi về tương lai sẽ sở hữu mọi tài sản và tiếp quản "cơ nghiệp" cùng quỹ từ thiện của ba mẹ, quý tử Đại Nam thẳng thừng từ chối và phụng phịu không chịu nhận. Hằng Hữu cho rằng bản thân cảm thấy sợ, cậu nhóc chia sẻ: "Mai mốt Hữu lớn, Hữu không làm ông chủ Đại Nam đâu, Hữu sợ bị người ta ăn hiếp lắm. Mẹ Hữu còn bị người ta ăn hiếp nữa là Hữu". Bà Phương Hằng hỏi con về mối quan hệ giữa ba và mẹ - Ảnh chụp màn hình Không những thế, khi được bà Phương Hằng hỏi suy nghĩ về việc mẹ bị nhiều người chỉ trích trên MXH, quý tử tâm sự cảm thấy buồn khi nhiều người có những lời nói nặng nề về mẹ. Hằng Hữu thắc mắc: "Mẹ Hữu có làm gì sai đâu mà mọi người ăn hiếp mẹ Hữu? Ba mẹ Hữu không có bỏ nhau đâu. Ba mẹ của Hữu thương nhau lắm. Có lúc mẹ Hữu không ở nhà, ba Hữu nhớ mẹ lắm".

Nhóc tì còn nhỏ nhưng đã tỏ ra rất hiểu chuyện - Ảnh chụp màn hình Khi nghe con tâm sự, bà Phương Hằng tỏ ra rất xúc động và luôn nhìn con với ánh mắt trìu mến. Nữ đại gia nghẹn ngào: "Trong tiệc sinh nhật hồi con tôi còn nhỏ, Hữu đã biết suy nghĩ cho ba mẹ. Con từng nói ông trời thấy mẹ khổ quá nên đã đem Hữu đến cho mẹ để mẹ có động lực, năng lượng để sống". Bà còn chia sẻ cậu con trai út đã khóc rất nhiều vì thương mẹ. Mặc dù chỉ xuất hiện ít phút nhưng cậu nhóc đã khiến nhiều người thích thú vì tình cảm dành cho mẹ. Tuy còn nhỏ nhưng Hằng Hữu đã tỏ ra rất thông minh, dạn dĩ trước máy quay, bên cạnh đó cũng rất hiểu chuyện và biết suy nghĩ cho ba mẹ. Hằng Hữu là con trai út, con chung của bà Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi". Năm nay cậu bé 8 tuổi và đã trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam với khối tài sản hàng ngàn tỷ đồng từ lúc thôi nôi 1 tuổi. Trong tương lai, nhóc tì nhà đại gia Đại Nam sẽ là người tiếp quản cơ ngơi khủng của vợ chồng bà Phương Hằng.

Bà Phương Hằng livestream 'nóng', vạch trần đối thủ 'truyền kiếp' Huỳnh Ngọc Thiên Hương với đoạn ghi âm kể khổ đẫm nước mắt Sáng ngày 11/7, bà Phương Hằng thông báo tạm dừng livestream, tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, nữ đại gia bất ngờ xuất hiện trên sóng trực tiếp và tiết lộ hàng loạt những bí mật về 'người phụ nữ bí ẩn' Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-xuat-hien-tren-song-livestream-quy-tu-nha-ba-phuong-hang-tu-choi-nhan-thua-ke-gia-tai-bac-ty-he-lo-nguyen-do-gay-soc-412322.html