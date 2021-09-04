Hậu 'châm ngòi' 'cuộc chiến sao kê', bà Phương Hằng bất ngờ nhận về hàng loạt tin nhắn ủng hộ tiền khiến nữ đại gia 'đòi' chuyển trả ngay lập tức

Giữa lúc "cuộc chiến sao kê" đang đến hồi gay cấn, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo nhận được rất nhiều tin nhắn chuyển khoản vào quỹ mổ tim Hằng Hữu dù nữ đại gia khẳng định chưa từng kêu gọi.

Những ngày gần đây, "cuộc chiến sao kê" do bà Phương Hằng "châm ngòi" đang đến hồi gay cấn khi nữ đại gia luôn khiến cư dân mạng bất ngờ bởi hàng loạt các "giấc mơ bạc tỷ". Đang lúc dư luận xôn xao không ngừng thì bà chủ Đại Nam bỗng có bài đăng dài trên trang cá nhân của nữ thư ký, tiết lộ nhận vô số tin nhắn chuyển khoản vào quỹ mổ tim Hằng Hữu. Một phần bài đăng của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, bà chủ Đại Nam thông báo: "Hiện nay có một số cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của tôi, với nội dung "Ủng hộ Quỹ mổ tim", "Ủng hộ quỹ từ thiện Hằng Hữu"... Dù số tiền lớn hay nhỏ tôi cũng xin phép tuyệt đối không nhận. Quỹ từ thiện Hằng Hữu của chúng tôi chỉ hoạt động bằng lợi nhuận của chính công ty Đại Nam, hoặc khi nào vợ chồng tôi thấy cần thì sẽ sử dụng nguồn tài chính của cá nhân chúng tôi để giúp đỡ cho cộng đồng. Chúng tôi và Quỹ Hằng Hữu chưa từng vận động quyên góp hay kêu gọi cộng đồng và cũng chưa từng hợp tác với bất kì cá nhân hay tổ chức nào để gây quỹ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ như vậy".

Nhiều người chuyển khoản vào STK của bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV Ngay khi nhận được những số tiền này, nữ đại gia khẳng định đã liên hệ ngay lập tức với ngân hàng và nhờ sự giúp đỡ để chuyển trả lại. Tuy nhiên, do hôm nay là cuối tuần nên ngân hàng không làm việc, do đó, bà Phương Hằng cho biết sẽ chuyển ngay vào thứ Hai tuần tới. Nữ CEO cũng nhấn mạnh thêm: "Quý vị ủng hộ Quỹ từ thiện của chúng tôi bằng tinh thần, bằng sự yêu quý, là chúng tôi đã rất hạnh phúc và trân trọng. Còn nếu quý vị muốn ủng hộ quyên góp bằng tài chính, tôi xin mời quý vị tìm những Tổ chức khác, những tổ chức chính thống thực sự cần. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ và cổ vũ vợ chồng tôi, ủng hộ Đại Nam, ủng hộ Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Nhưng chúng tôi xin phép tuyệt đối không nhận và xin trả lại toàn bộ".

Vợ chồng nữ đại gia tích cực làm từ thiện - Ảnh: Internet Cuối bài đăng, vợ ông Dũng cũng không quên cảnh báo cư dân mạng: "Tôi xin nhắc lại với quý vị rằng Quỹ từ thiện của chúng tôi hoạt động độc lập, không vận động, không kêu gọi và không liên kết với bất kì tổ chức cá nhân nào. Quý vị cần phải biết rõ thông tin này để tránh tuyệt đối bị kẻ gian trục lợi". Quỹ mổ tim được lấy tên của cậu quý tử nhà bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Ra đời từ năm 2016, quỹ mổ tim Hằng Hữu đã cứu giúp hàng ngàn trẻ em khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy. Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã ký kết thỏa thuận tài trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em nghèo đến phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau thời gian gây bão dư luận với hàng loạt phát ngôn dừng quỹ từ thiện, bà Phương Hằng đã quyết định tiếp tục duy trì và hoạt động độc lập như từ trước đến nay.

Bà Phương Hằng tiếp tục 'thần tốc' hỗ trợ 200 bình oxy cho bệnh viện ở TP.HCM, nhận thư cảm ơn mà rưng rưng xúc động Mới đây, bà Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã trao tặng 200 bình oxy loại 40 lít cho Bệnh viện Thống Nhất. Trên trang fanpage của bệnh viện cũng trang trọng đăng tải lời cảm ơn đến vợ chồng nữ doanh nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-cham-ngoi-cuoc-chien-sao-ke-ba-phuong-hang-bat-ngo-nhan-ve-hang-loat-tin-nhan-ung-ho-tien-khien-nu-dai-gia-doi-chuyen-tra-ngay-lap-tuc-422483.html