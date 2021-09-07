Bà Phương Hằng thông báo livestream bắt đầu 'cuộc chiến pháp lý', hé lộ vô cùng 'bùng nổ' với hàng loạt cái tên đình đám

Sau nhiều tháng khơi mào cuộc chiến với ông Võ Hoàng Yên, đến nay, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo livestream nóng để làm rõ ngọn ngành.

Sau khi khơi mào cuộc chiến đấu tố với ông Võ Hoàng Yên từ cuối tháng 4, bà Phương Hằng đã khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao khi liên tục livestream cáo buộc hàng loạt nhân vật bí ẩn "chơi chiêu" để hạ bệ mình. Những cái tên nổi như cồn một thời như Huỳnh Ngọc Thiên Hương đều được nữ đại gia chỉ mặt điểm tên để làm rõ.

Sáng nay, bà Phương Hằng bất ngờ có thông báo livestream mới và khẳng định đến bây giờ "cuộc chiến pháp lý" mới chính thức bắt đầu.

Bài đăng 'hẹn giờ' livestream của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vào 14h chiều nay 7/9, nữ đại gia sẽ có buổi phát trực tiếp với chủ đề: "CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ BẮT ĐẦU" để làm rõ nhiều vấn đề gây tranh cãi trong suốt thời gian qua. Trước đó, vào tối hôm qua, bà chủ Đại Nam gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh "Thông báo kết quả phân loại nguồn tin về tội phạm" được Công an quận 3 gửi tới với nội dung liên quan đến việc bà Phương Hằng cáo buộc bị bôi nhọ danh dự và đặt điều vu khống trong suốt quá trình kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên.

Thông báo trước đó của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Sau thông báo của nữ đại gia, cư dân mạng đã vô cùng xôn xao và bàn tán về nội dung của buổi phát trực tiếp chiều nay. Nhiều ý kiến cho rằng "drama" những tháng qua đang đến hồi gay cấn và đỉnh điểm nhất.

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