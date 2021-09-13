Vừa thông báo dừng 'cuộc chiến sao kê', quỹ từ thiện của bà Phương Hằng bị CĐM 'khui' loạt sai sót bất thường: 1 ảnh chân dung 2 hồ sơ, ngày phẫu thuật sớm hơn ngày sinh tận 1 năm?

Cư dân mạng lại tiếp tục phát hiện ra nhiều sự sai sót, nhầm lẫn đến bất thường về thông tin của các em bé được Quỹ trái tim Hằng Hữu do bà Phương Hằng lập ra, tài trợ phẫu thuật trong nhiều năm qua.

Giữa lúc bão sao kê đang ở đỉnh điểm gay cấn, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang liên tục có những chia sẻ bất ngờ liên quan đến quỹ từ thiện Hằng Hữu khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, Nhâm Hoàng Khang cho biết sẽ công bố sao kê 280 tỷ đồng "từ A-Z" của Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Đáng chú ý, người này còn tuyên bố chắc nịch đã lấy được 464/1784 trang sao kê và sẽ công bố toàn bộ vào ngày 15/9 tới đây.

Nhâm Hoàng Khang 'trở mặt' công kích bà chủ Đại Nam - Ảnh: Internet Trong lúc dân mạng vẫn còn đang bán tín bán nghi trước những thông tin về vấn đề này vì bà Phương Hằng luôn khẳng định bản thân làm từ thiện bằng tiền túi bỏ ra và không kêu gọi bất kỳ sự ủng hộ nào, đến hôm 12/9, cư dân mạng lại tiếp tục phát hiện ra nhiều sự sai sót, nhầm lẫn đến bất thường về thông tin của các em bé được Quỹ trái tim Hằng Hữu tài trợ phẫu thuật trong nhiều năm qua. Cụ thể, nhiều em bé có tên và ngày sinh khác nhau nhưng lại có hình chân dung giống hệt nhau. Nhiều người đã soi ra trường hợp của bé N.H.A.N (sinh ngày 1/1/2012) và N.P.N (1/1/2013). Không chỉ có chung một hình chân dung mà ngày sinh của các bé cũng cách nhau tròn 1 năm.

Hình ảnh hai bé giống nhau, khác năm sinh - Ảnh: Internet Ngoài ra, còn có thêm một sự trùng lặp tương tự chính là bé T.L.Đ.T (sinh ngày 1/1/2011) và bé N.M.T (sinh ngày 1/1/2010). Điều khiến dư luận xôn xao hơn ữa khi cả 4 bé đều cùng một ngày sinh, năm sinh cách đều nhau đúng 1 năm. Hai trường hợp trùng ngày sinh và hình ảnh - Ảnh: Internet Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều người còn vô tình phát hiện ra nhiều điểm sai sót về ngày xuất viện và nhập viện của một số bé. Trường hợp của bé H.T.T.H (sinh ngày 1/1/2014) dù ca bệnh này được ghi chú là phải thực hiện phẫu thuật. Nhưng trong hồ sơ lại ghi được xuất viện luôn trong ngày, tức là ngày phẫu thuật và xuất viện đều ghi 1/6/2015. Hay có trường hợp bệnh nhi, ngày xuất viện trước cả ngày nhập viện hẳn 4 tháng. Cư dân mạng phát hiện nhiều điểm bất thường - Ảnh: Internet Ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao và bàn tán không ngừng. Đồng thời, nhiều người đặt nghi vấn liệu những sai số trên phải chăng là do sơ suất trong quá trình nhập thông tin của các bé vào hồ sơ hay không? Trước đó, vào ngay 23/6, bà Phương Hằng đăng tải hình ảnh thông báo dừng quỹ mổ tim - Ảnh: FBNV Hiện tại nữ đại gia vẫn chưa có thông báo nào giải thích cho sự phát hiện này của cư dân mạng. Đáng chú ý, bà Phương Hằng đã ra quyết định đóng quỹ từ thiện và dừng cuộc chiến. Đây không phải là lần đầu tiên bà chủ Đại Nam có thông báo liên quan đến quỹ từ thiện. Trước đó, bà cũng từng tuyên bố đóng quỹ, song sau cùng lại "quay xe".

Bà Phương Hằng: 'Trong mùa dịch, Youtuber kiếm tiền rất nhiều... Từ câu chuyện của tôi, họ sống, lo cho gia đình' Xuất hiện trên sóng livestream và gây bão dư luận suốt gần 6 tháng nay, bà Phương Hằng khẳng định nhờ mình mà những Youtuber mới có thể kiếm tiền mùa dịch,

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-thong-bao-dung-cuoc-chien-sao-ke-quy-tu-thien-cua-ba-phuong-hang-bi-cdm-khui-loat-sai-sot-bat-thuong-1-anh-chan-dung-2-ho-so-ngay-phau-thuat-som-hon-ngay-sinh-tan-1-nam-424049.html