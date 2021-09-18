Chi tiết nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật đã phần nào tiết lộ về ái nữ duy nhất của bà Phương Hằng, CĐM gật gù 'ra là thế'

Một chi tiết trong bữa tiệc sinh nhật vô tình tiết lộ về sở thích của ái nữ duy nhất nhà bà Phương Hằng. CĐM ai nấy đều gật gù: 'Hóa ra tiểu thư nhà đại gia cũng như bao đứa trẻ khác'.

Tối muộn ngày 17/9, bà Phương Hằng bất ngờ mở lại tài khoản cá nhân sau nhiều ngày đóng băng hoạt động. Đáng chú ý, nữ đại gia đã đăng ảnh kỷ niệm nhân dịp sinh nhật của ái nữ duy nhất - Natalie. Bà chủ Đại Nam cũng không quên kèm lời chúc ngọt ngào: "Sinh nhật con gái. Đơn giản mà hạnh phúc. Như vậy đã hạnh phúc rồi phải không các bạn?".

Ái nữ nhà bà Phương Hằng xuất hiện tươi vui, ngọt ngào bên chiếc bánh kem - Ảnh: FBNV

Trước đó, ái nữ nhà bà Phương Hằng rất kín tiếng trên MXH, cô bé hầu như ít khi lộ diện, khác hẳn với cậu út Hằng Hữu.

'Đại gia đình' của nữ doanh nhân Phương Hằng - Ảnh: FBNV

Mặc dù là tiểu thư nhà đại gia sở hữu loạt bất động sản nghìn tỷ, những bữa tiệc của con gái bà Phương Hằng không hề xa hoa, lung linh mà ngược lại được tổ chức đơn giản với sự góp mặt của gia đình. Cả nhà quây quần bên nhau, cùng tận hưởng những giây phút vui vẻ. Buổi tiệc ấm cúng cũng không bày biện nhiều mà chỉ độc một chiếc bánh kem. Đặc biệt, chiếc bánh kem này còn tiết lộ một sở thích của cô bé.

Cận cảnh chiếc bánh - Ảnh: FBNV

Cụ thể, chiếc bánh được phủ một lớp kem trắng, chỉ có một tầng nhưng đường kính khá lớn, xung quanh không trang trí cầu kỳ, điểm gây chú ý chính là lớp trang trí trên mặt bánh. Mặt trên chiếc bánh được in hình những nhân vật trong Eiga K-On! - một bộ anime nổi tiếng từ những năm 2010 của Nhật Bản. CĐM ngay lập tức nhận ra có lẽ con gái bà Phương Hằng chắc chắn là một fan chân chính của bộ anime này. Đồng thời nhiều người cũng hài hước cho rằng: "Hóa ra, ái nữ nhà đại gia cũng có sở thích dễ thương, gần gũi như bao cô cậu khác".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-tiet-nho-trong-bua-tiec-sinh-nhat-da-phan-nao-tiet-lo-ve-ai-nu-duy-nhat-cua-ba-phuong-hang-cdm-gat-gu-ra-la-the-425206.html