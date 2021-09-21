Nóng: Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 21/09/2021 14:05

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của ông Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác và vu khống, theo Tuổi Trẻ Online.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo từ ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Đại Nam) về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo từ một số các nghệ sĩ khác.

dam vinh hung 1
Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo từ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" - Ảnh: Internet

Theo đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cho rằng suốt thời gian qua, bà Phương Hằng đã dùng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, đồng thời công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người có hành vi lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với những lời lẽ cay cú và đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng bằng cách lợi dụng tính năng phát sóng trực tiếp của mạng xã hội.

Không những vậy, đơn tố cáo cũng cho rằng CEO Đại Nam đã công khai nhiều thông tin bí mật liên quan đến đời tư, tình cảm và cả số dư trong tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên dưới dạng "giấc mơ" của bà Hằng để nhằm mục đích miệt thị, nhục mạ người khác và dẫn dắt dư luận theo sự vu khống của mình.

Đơn tố cáo còn chỉ ra cụ thể rằng, bà Phương Hằng đã nhắc đích danh Đàm Vĩnh Hưng vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8/2021. Nam ca sĩ cho biết, nữ CEO đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ hết sức thậm tệ.

dam vinh hung 2
Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền nhiều thông tin sai sự thật về ông - Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn cả, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật, cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng; ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice, phản động…

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn "tố" bà Hằng đã dùng những lời lẽ miệt thị, chà đạp, xúc phạm để công khai hóa thông tin cá nhân của ông về giới tính và tình cảm.

Sau mỗi lần bà Hằng phát sóng trực tiếp, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bị nhiều người đã lập hội nhóm trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, Blogger,... để cắt ghép các hình ảnh của ông và đặt tiêu đề phản cảm để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ nhân phẩm của nam ca sĩ.

Trong đơn tố cáo còn ghi rõ, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng đã bị xáo trộn, tinh thần ông cũng bị suy sụp nhiều kể từ khi bà Hằng nhắc đến ông trong các buổi phát sóng trực tiếp vì nhiều tài khoản ảo đăng nhập vào trang cá nhân, gọi điện, nhắn tin quấy rối ngày đêm, chửi bới ông.

dam vinh hung 3
'Tôi đang sống trong sự hoang mang, lo lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà Hằng' - Ảnh: Internet

"Tôi đang sống trong sự hoang mang, lo lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà Hằng và một số thành phần trên cộng đồng quá khích đã tin tưởng vào những điều mà bà Hằng phát ngôn.

Mặc dù tôi đã cố gắng trấn an dư luận nhằm bảo vệ hình ảnh của một người nghệ sĩ chân chính mà tôi đã xây dựng suốt hơn hai mươi năm qua, nhưng cũng không thể ngăn được làn sóng tẩy chay của những người mến mộ và cả những người quen biết của tôi" - Đàm Vĩnh Hưng viết trong đơn tố cáo bà Phương Hằng.

"Hành vi của bà Hằng không chỉ vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tiềm ẩn sự kích động gây bạo loạn ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, mà còn trái với quy định của pháp luật và có dấu hiệu cấu thành tội "làm nhục người khác", tội "vu khống", tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" của Bộ luật hình sự.

Hành vi công khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng, đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung, và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức, xã hội" - ông Hưng nói thêm.

dam vinh hung 4
Vì bà Phương Hằng có địa chỉ thường trú tại TP.HCM, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm - Ảnh: Internet

Riêng về các cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rằng bà Hằng hoàn toàn bịa đặt. Nam ca sĩ tuyên bố mình không hề ăn chặn bất kỳ đồng từ thiện nào, không bỏ túi riêng hơn nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, cũng như không lừa đảo hay ăn cướp tiền của công chúng và càng không cấu kết để mua giải cuộc thi The Voice, và không phản động như những gì mà bà Hằng vu khống.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm, từ những cáo buộc của bà Hằng, nhiều nhãn hàng đã, đang và chuẩn bị ký hợp đồng với nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, các sản phẩm âm nhạc được nam ca sĩ đăng tải trên YouTube đã nhận lại rất nhiều bình luận với nội dung thô tục, khiếm nhã và bạo lực.

Ngoài ra, trong đơn tố cáo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông yêu cầu bà Hằng phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại mà bà gây ra do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Vì bà Phương Hằng có địa chỉ thường trú tại TP.HCM, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm.

Bà Phương Hằng có động thái đầu tiên sau clip thách thức của Đàm Vĩnh Hưng, tuyên bố: 'Chờ xem phim hay dài tập'

Bà Phương Hằng có động thái đầu tiên sau clip thách thức của Đàm Vĩnh Hưng, tuyên bố: 'Chờ xem phim hay dài tập'

Mới đây, ngay sau khi đoạn clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về số tiền 96 tỷ được đăng tải, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội làm nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   CEO Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng kiện bà Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số