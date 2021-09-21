Nóng: Đàm Vĩnh Hưng chính thức nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Theo đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cho rằng suốt thời gian qua, bà Phương Hằng đã dùng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, đồng thời công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người có hành vi lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với những lời lẽ cay cú và đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền về những cáo buộc của bà Hằng bằng cách lợi dụng tính năng phát sóng trực tiếp của mạng xã hội.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo từ ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Đại Nam) về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo từ một số các nghệ sĩ khác.

Đơn tố cáo còn chỉ ra cụ thể rằng, bà Phương Hằng đã nhắc đích danh Đàm Vĩnh Hưng vào các ngày 8/8, 14/8, 24/8, 26/8 và 28/8/2021. Nam ca sĩ cho biết, nữ CEO đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ hết sức thậm tệ.

Không những vậy, đơn tố cáo cũng cho rằng CEO Đại Nam đã công khai nhiều thông tin bí mật liên quan đến đời tư, tình cảm và cả số dư trong tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên dưới dạng "giấc mơ" của bà Hằng để nhằm mục đích miệt thị, nhục mạ người khác và dẫn dắt dư luận theo sự vu khống của mình.

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền nhiều thông tin sai sự thật về ông - Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn cả, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật, cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng; ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice, phản động…

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn "tố" bà Hằng đã dùng những lời lẽ miệt thị, chà đạp, xúc phạm để công khai hóa thông tin cá nhân của ông về giới tính và tình cảm.

Sau mỗi lần bà Hằng phát sóng trực tiếp, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã bị nhiều người đã lập hội nhóm trên các mạng xã hội như Facebook, YouTube, Blogger,... để cắt ghép các hình ảnh của ông và đặt tiêu đề phản cảm để bôi nhọ, nói xấu, lăng mạ nhân phẩm của nam ca sĩ.

Trong đơn tố cáo còn ghi rõ, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng đã bị xáo trộn, tinh thần ông cũng bị suy sụp nhiều kể từ khi bà Hằng nhắc đến ông trong các buổi phát sóng trực tiếp vì nhiều tài khoản ảo đăng nhập vào trang cá nhân, gọi điện, nhắn tin quấy rối ngày đêm, chửi bới ông.



'Tôi đang sống trong sự hoang mang, lo lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà Hằng' - Ảnh: Internet

"Tôi đang sống trong sự hoang mang, lo lắng bất an trước sự ngông cuồng coi thường pháp luật của bà Hằng và một số thành phần trên cộng đồng quá khích đã tin tưởng vào những điều mà bà Hằng phát ngôn.

Mặc dù tôi đã cố gắng trấn an dư luận nhằm bảo vệ hình ảnh của một người nghệ sĩ chân chính mà tôi đã xây dựng suốt hơn hai mươi năm qua, nhưng cũng không thể ngăn được làn sóng tẩy chay của những người mến mộ và cả những người quen biết của tôi" - Đàm Vĩnh Hưng viết trong đơn tố cáo bà Phương Hằng.

"Hành vi của bà Hằng không chỉ vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tiềm ẩn sự kích động gây bạo loạn ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, mà còn trái với quy định của pháp luật và có dấu hiệu cấu thành tội "làm nhục người khác", tội "vu khống", tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" của Bộ luật hình sự.

Hành vi công khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng, đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung, và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức, xã hội" - ông Hưng nói thêm.

Vì bà Phương Hằng có địa chỉ thường trú tại TP.HCM, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm - Ảnh: Internet

Riêng về các cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rằng bà Hằng hoàn toàn bịa đặt. Nam ca sĩ tuyên bố mình không hề ăn chặn bất kỳ đồng từ thiện nào, không bỏ túi riêng hơn nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, cũng như không lừa đảo hay ăn cướp tiền của công chúng và càng không cấu kết để mua giải cuộc thi The Voice, và không phản động như những gì mà bà Hằng vu khống.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm, từ những cáo buộc của bà Hằng, nhiều nhãn hàng đã, đang và chuẩn bị ký hợp đồng với nam ca sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, các sản phẩm âm nhạc được nam ca sĩ đăng tải trên YouTube đã nhận lại rất nhiều bình luận với nội dung thô tục, khiếm nhã và bạo lực.

Ngoài ra, trong đơn tố cáo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ông yêu cầu bà Hằng phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại mà bà gây ra do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. Vì bà Phương Hằng có địa chỉ thường trú tại TP.HCM, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có thẩm quyền điều tra giải quyết tin tố giác tội phạm.