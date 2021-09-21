'Giàu có và đanh thép', bà Phương Hằng lại bất ngờ tiết lộ loại người mà mình sợ nhất sau 34 năm trải nghiệm cuộc đời

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ một bức tâm thư dài kể về những bài học, trải nghiệm của mình trong cuộc sống và tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ về bản thân.

Trong suốt thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật được cộng đồng mạng chú ý khi liên tục có những phát ngôn đanh thép của mình liên quan đến chuyện sao kê tiền từ thiện của một số cá nhân. Mọi động thái của bà đều được nhiều người chú ý.

Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Vào đêm muộn ngày 20/9, bà chủ Đại Nam đã đăng tải một bức tâm thư kể về những chiêm nghiệm của mình trong cuộc sống. Tại đây, bà tiết lộ rất sợ loại người trí thức và thành đạt bởi lẽ họ che giấu rất nhiều điều bên trong và thường gây bất ngờ. Tuy nhiên, bà cũng cho biết mình không "quơ đũa cả nắm" mà chỉ nói về những người có kiến thức nhưng lại mang nó đi phục vụ cho những điều tồi tệ, thỏa mãn cái tôi của bản thân.

Một phần tâm thư của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi đã có 34 năm để trải nghiệm cuộc đời. Tôi đã va chạm rất nhiều loại người trong xã hội, mà loại người đáng sợ nhất là loại người trí thức và thành đạt.

Họ giấu rất sâu cái sự nhẫn tâm ở bên trong, họ làm những điều không tưởng không ngỡ, cho nên đã có biết bao nhiêu điều rất bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Toàn là những người hiểu biết, có địa vị xã hội, có tài nhưng không có đức. Tôi đang nói về những người trí thức, sự hiểu biết của họ khi đã phục vụ cho những điều tồi tệ thì họ có trăm mưu nghìn kế để thực hiện cái tôi vĩ đại trong cái con người của họ. Đến khi chúng ta biết ra, nhận ra thì những gì họ làm ra, tạo ra trong cuộc đời này có khi được đưa vào lịch sử" - trích tâm thư của bà Hằng.

Bài viết ngay sau khi đăng tải đã nhận về rất vô số lượt "thích" và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ và đồng cảm với những gì bà chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giau-co-va-danh-thep-ba-phuong-hang-lai-bat-ngo-tiet-lo-loai-nguoi-ma-minh-so-nhat-sau-34-nam-trai-nghiem-cuoc-doi-425859.html