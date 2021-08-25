Bà Phương Hằng có động thái đầu tiên sau clip thách thức của Đàm Vĩnh Hưng, tuyên bố: 'Chờ xem phim hay dài tập'

Xã hội 25/08/2021 13:09

Mới đây, ngay sau khi đoạn clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về số tiền 96 tỷ được đăng tải, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội làm nhiều người chú ý.

Những ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc mà ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Theo đó, ngày 24/8, nữ đại gia đã bất ngờ có buổi livestream cho biết đang giữ nhiều bằng chứng về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận số tiền từ thiện lên đến 96 tỷ nhưng chỉ công bố có 1,8 tỷ đồng.

nguyen phuong hang 1
Bà Phương Hằng trong livestream ngày 24/8 và Mr. Đàm tại clip ngày 25/8 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 25/8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Anh xác nhận việc mình sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp là có thật. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Số tài khoản làm từ thiện đúng là tài khoản cá nhân của tôi. Từ đợt dịch đầu tiên năm 2020, tôi đã cho lấy tài khoản đó để gây quỹ giúp tuyến đầu chống dịch. Nếu việc tôi làm đúng những gì cô ấy (bà Phương Hằng) tố thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng”.

Ngoài ra, anh còn thách thức bà Hằng vào một vụ cá cược, rằng bà sẽ "phải xòe ra một viên kim cương" nếu những gì bà nói về anh là không đúng sự thật.

Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Hằng đã có động thái đầu tiên trước sự kiện này. Bà cho biết "nhờ vậy" mà cuối cùng "ông Hoàng nhạc Việt" cũng đã chịu lên tiếng. Đồng thời còn tuyên bố ẩn ý "phim hay dài tập" khiến nhiều người phấn khích.

nguyen phuong hang 2
Bà Phương Hằng có động thái mới thông qua trang cá nhân của trợ lý - Ảnh: Chụp màn hình

"Nhờ vậy mà anh Hưng mới lên tiếng bè quý vị ơi! Chờ xem phim hay dài tập" - dòng trạng thái ẩn ý của bà Hằng trên mạng xã hội.

nguyen phuong hang 3
Tài khoản của trợ lý này cũng để lại bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, bên dưới bài viết, tài khoản của người trợ lý còn để lại bình luận "Hóng" cùng một icon "tươi cười" làm nhiều người đoán rằng có lẽ bà có sự chuẩn bị rất kỹ cho "trấn chiến" lần này.

nguyen phuong hang 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết tuy đơn giản nhưng ngay lập tức khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều fan để lại comment ủng hộ, háo hức "hóng" chờ những diễn biến tiếp theo. Một số khác cũng không quên để lại lời mỉa mai cho "phe đối thủ" khi cuối cùng cũng chịu "lộ diện". Hiện, sự kiện trên vẫn đang nhận được sư quan tâm của đông đảo dư luận.

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện

Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng 96 tỷ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số