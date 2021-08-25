Bà Phương Hằng có động thái đầu tiên sau clip thách thức của Đàm Vĩnh Hưng, tuyên bố: 'Chờ xem phim hay dài tập'

Mới đây, ngay sau khi đoạn clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về số tiền 96 tỷ được đăng tải, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội làm nhiều người chú ý.

Những ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc mà ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Theo đó, ngày 24/8, nữ đại gia đã bất ngờ có buổi livestream cho biết đang giữ nhiều bằng chứng về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận số tiền từ thiện lên đến 96 tỷ nhưng chỉ công bố có 1,8 tỷ đồng. Bà Phương Hằng trong livestream ngày 24/8 và Mr. Đàm tại clip ngày 25/8 - Ảnh: Chụp màn hình Ngày 25/8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Anh xác nhận việc mình sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp là có thật. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Số tài khoản làm từ thiện đúng là tài khoản cá nhân của tôi. Từ đợt dịch đầu tiên năm 2020, tôi đã cho lấy tài khoản đó để gây quỹ giúp tuyến đầu chống dịch. Nếu việc tôi làm đúng những gì cô ấy (bà Phương Hằng) tố thì tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng”.

Ngoài ra, anh còn thách thức bà Hằng vào một vụ cá cược, rằng bà sẽ "phải xòe ra một viên kim cương" nếu những gì bà nói về anh là không đúng sự thật. Mới đây, thông qua trang cá nhân của trợ lý, bà Hằng đã có động thái đầu tiên trước sự kiện này. Bà cho biết "nhờ vậy" mà cuối cùng "ông Hoàng nhạc Việt" cũng đã chịu lên tiếng. Đồng thời còn tuyên bố ẩn ý "phim hay dài tập" khiến nhiều người phấn khích.

Bà Phương Hằng có động thái mới thông qua trang cá nhân của trợ lý - Ảnh: Chụp màn hình "Nhờ vậy mà anh Hưng mới lên tiếng bè quý vị ơi! Chờ xem phim hay dài tập" - dòng trạng thái ẩn ý của bà Hằng trên mạng xã hội. Tài khoản của trợ lý này cũng để lại bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Thậm chí, bên dưới bài viết, tài khoản của người trợ lý còn để lại bình luận "Hóng" cùng một icon "tươi cười" làm nhiều người đoán rằng có lẽ bà có sự chuẩn bị rất kỹ cho "trấn chiến" lần này. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết tuy đơn giản nhưng ngay lập tức khiến dân mạng dậy sóng. Nhiều fan để lại comment ủng hộ, háo hức "hóng" chờ những diễn biến tiếp theo. Một số khác cũng không quên để lại lời mỉa mai cho "phe đối thủ" khi cuối cùng cũng chịu "lộ diện". Hiện, sự kiện trên vẫn đang nhận được sư quan tâm của đông đảo dư luận.

Động thái bất ngờ của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi Vy Oanh tung tin khởi kiện Mới đây, thông qua Facabook của trợ lý, bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ có thông báo mới khiến nhiều người xôn xao, nhất là khi vụ ồn ào với ca sĩ Vy Oanh đang đi vào hồi gây cấn.

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