Bà Phương Hằng bất ngờ thông báo: 'Hôm nay tôi sẽ không lên live' vì trùng sinh nhật của một người đặc biệt

Xã hội 21/09/2021 11:30

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải một dòng thông báo ngắn trên trang cá nhân với nội dung không thể lên sóng hôm nay vì bận tổ chức sinh nhật cho một "vị đại gia" vô cùng đặc biệt.

Những ngày gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật được đông đảo cộng đồng mạng chú ý khi liên tục có những phát ngôn đanh thép về vấn đề từ thiện của một số cá nhân. Hầu như mỗi buổi livestream của nữ đại gia đều nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và xô đổ mọi kỷ lục người xem.

Với tần suất xuất hiện khá dày đặt (3-4 lần/tuần), nữ đại gia luôn khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" với những thông tin mà bà chia sẻ. Tuy nhiên, mới đây, bà Hằng đã bất ngờ thông báo sẽ nghỉ một hôm vì bận tổ chức sinh nhật cho Hằng Hữu - con trai út của bà. Bên cạnh đó, bà cũng cho biết sẽ trở lại vào thứ Năm tuần này nhưng thời gian thông báo sau.

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Bài viết của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận về đông đảo sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã để lại lời chúc riêng cho Hằng Hữu cũng như hy vọng gia đình nữ đại gia được nhiều sức khỏe và bình an.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Huỳnh Hằng Hữu (sinh ngày 21/4/2012) là con trai út của bà Hằng và là người con chung duy nhất của bà Hằng và ông chủ Đại Nam Huỳnh Uy Dũng. Trong dịp thôi nôi của cậu bé, ông Dũng Lò Vôi đã tuyên bố trao khối tài khổng lồ của mình cho cậu con trai này. Tài sản bao gồm: Khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương).

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Huỳnh Hằng Hữu (sinh ngày 21/4/2012) là con trai út của bà Hằng và là người con chung duy nhất của bà Hằng và ông chủ Đại Nam Huỳnh Uy Dũn - Ảnh: FBNV

Do còn nhỏ nên số tài sản đó Hằng Hữu sẽ phải tuân theo sự chỉ đạo của vợ chồng ông Dũng và Hội đồng giám sát gồm 10 thành viên. Đến khi đủ 18 tuổi, cậu ấm sẽ được tự quyết định tài sản cha mẹ để lại.

Vừa 1 tuổi đã nhận quà nghìn tỷ, có thể nói, con trai bà Phương Hằng trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất Việt Nam. 

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố không biết sợ điều gì, bật mí lý do trở lại và hứa 'không để quý vị thất vọng'

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố không biết sợ điều gì, bật mí lý do trở lại và hứa 'không để quý vị thất vọng'

Trước giờ livestream "nóng", bà Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải tâm thư tâm sự đôi điều về sự trở lại lần này của bà.

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