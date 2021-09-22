Bà Phương Hằng bỗng dưng khen ngợi Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh 'yêu xỉu'?

Động thái mới nhất của nữ chủ nhân Đại Nam khiến nhiều người không khỏi khó hiểu. Tưởng đang ở "hai đầu chiến tuyến" tự nhiên lại yêu thương nhau?

Khi vụ ồn ào liên quan đến từ thiện của các nghệ sĩ đang ở cao trào, động thái từ các bên liên quan đều khiến công chúng chú ý. Mới đây, bài đăng trên trang cá nhân của nữ CEO Đại Nam lại khiến nhiều người quan tâm bởi một sự "khó hiểu không hề nhẹ".

Bài đăng gây chú ý của bà chủ Đại Nam sau khi phía Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn tố cáo - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trên Facebook của mình, CEO Phương Hằng đã nhắc đến 2 cái tên hiện đang là tâm điểm của dư luận là Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh: "Một pha bẻ lái của anh Đàm và anh H Linh. Thích thật quý vị ơi. Yêu xỉu".

Status tuy đơn giản này nhưng lại làm cư dân mạng một phen "dậy sóng" vì không hiểu được bà Phương Hằng đang toan tính điều gì mới sau loạt ồn ào vừa qua. Được biết, Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh là 2 người nổi tiếng được bà Phương Hằng nhất đến thường xuyên nhất trong các buổi livestream của mình.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng cũng có các nghệ sĩ khác như Hoài Linh cùng nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trong một diễn biến trước đó, vào chiều ngày 21/9 vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Cơ quan Cảnh sát Thành phố Hồ Chí Minh về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, có thêm vài nghệ sĩ khác cũng đã làm đơn tố cáo bà Hằng, trong đó có Hoài Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-bong-dung-khen-ngoi-dam-vinh-hung-va-hoai-linh-yeu-xiu-426125.html