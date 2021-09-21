Bà Phương Hằng đang 'quay cuồng' với 'bão' kiện tụng, MXH bỗng rộ tin KDL Đại Nam sắp được chuyển nhượng cho chủ mới khiến dư luận 'tá hỏa'

Khi xem những bình luận cũng như phản hồi về KDL Đại Nam của bà Phương Hằng trên Google, bên dưới một số bài đánh giá đã hiện phần phản hồi của chủ sở hữu, cho biết rằng khu du lịch này sắp được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới.

KDL trị giá 6.000 tỷ Đại Nam được biết đến là công trình "tâm huyết" của vợ chồng ông Dũng "lò vôi". Nơi đây chính thức xây dựng vào năm 1999, phải mất đến tận gần 10 năm sau, vào ngày 11/9/2008 mới hoàn thành và đi vào hoạt động. Tính tới thời điểm hiện tại, KDL Đại Nam đã được 13 tuổi, trở thành điểm đến lý tưởng của du khách. Tâm huyết của vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' - Ảnh: Internet Sau hàng loạt ồn ào liên quan đến "phu nhân Đại Nam" - bà Nguyễn Phương Hằng, địa điểm này trên Google bất ngờ bị đánh giá ảo với rất nhiều lượt đánh giá 1 sao, khiến cho tổng đánh giá sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí, một số người còn không thể truy cập vào đường link dẫn đến trang Web của KDL.

Cư dân mạng truyền nhau hình ảnh đường truy cập vào web Đại Nam bị lỗi - Ảnh: Internet Đến tối nay, khi dư luận vẫn còn đang xôn xao về vụ kiện tụng ầm ĩ của 5 nghệ sĩ Việt với bà Phương Hằng thì nhiều người bỗng hoang mang khi đọc được hàng loạt thông tin đáng ngờ về KDL. Theo đó, khi xem những bình luận cũng như phản hồi về KDL Đại Nam trên Google, bên dưới một số bài đánh giá đã hiện phần phản hồi của chủ sở hữu, cho biết rằng khu du lịch này sắp được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới. Thông báo gây hoang mang cho dư luận - Ảnh: Internet Cụ thể tại một số bình luận khen KDL bề thế và mong muốn đưa gia đình đến thăm thú thì một được đáp lại bằng câu trả lời: "Cảm ơn quý khách, sắp tới quý khách đến Đại Nam với chủ mới nhé".

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các fan của KDL Đại Nam cảm thấy bất ngờ và có đôi phần lo lắng cho Đại Nam cũng như vợ chồng ông bà chủ của KDL này. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng phần trả lời này chưa xác thực, có thể do người khác tạo ra để gây sóng gió dư luận, chứ chưa chắc đã liên quan đến phía Đại Nam. Tài khoản được cho là của chủ sở hữu bình luận - Ảnh: Internet Hiện tại, nơi này vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly, góp phần không nhỏ trong công cuộc phòng chống Covid-19. Về phía bà Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng vẫn chưa có bất kì thông tin chính thức nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-dang-quay-cuong-voi-bao-kien-tung-mxh-bong-ro-tin-kdl-dai-nam-sap-duoc-chuyen-nhuong-cho-chu-moi-khien-du-luan-ta-hoa-426046.html