Trước khi nhiễm Covid-19, Phi Nhung từng từ bỏ cơ hội về Mỹ để đoàn tụ với con gái

Theo đại diện truyền thông của Phi Nhung, trước khi phải nhập viện điều trị Covid-19 vào tháng 7 vừa qua, Phi Nhung thậm chí đã mua vé về Mỹ để đoàn tụ cùng con gái nhưng lại từ bỏ và quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về lý do của việc làm này, nữ ca sĩ cho biết: "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

Phi Nhung tham gia vào một công đoạn nấu ăn tại bếp ăn từ thiện - Ảnh: FBNV

Theo đó, Phi Nhung đã đóng góp cho quỹ vaccine quốc gia, kêu gọi mạnh thường quân chung tay mua máy thở, gửi tặng gạo cho người nghèo và tổ chức các bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Theo nữ ca sĩ, hạnh phúc nhất đối với cô vào thời điểm đó là được làm từ thiện, nên cô chẳng sợ ai nói việc cô đang làm là đánh bóng tên tuổi cả.