Trước khi nhiễm Covid-19, Phi Nhung từng từ bỏ cơ hội về Mỹ để đoàn tụ với con gái

Hậu trường 26/09/2021 17:31

Ca sĩ Phi Nhung đã chọn ở lại Việt Nam để đồng hành cùng người dân Sài Gòn qua dịch Covid-19 nhưng bản thân của cô cũng đã nhiễm bệnh từ lúc nào không hay.

Theo đại diện truyền thông của Phi Nhung, trước khi phải nhập viện điều trị Covid-19 vào tháng 7 vừa qua, Phi Nhung thậm chí đã mua vé về Mỹ để đoàn tụ cùng con gái nhưng lại từ bỏ và quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ về lý do của việc làm này, nữ ca sĩ cho biết: "Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy".

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Phi Nhung tham gia vào một công đoạn nấu ăn tại bếp ăn từ thiện - Ảnh: FBNV

Theo đó, Phi Nhung đã đóng góp cho quỹ vaccine quốc gia, kêu gọi mạnh thường quân chung tay mua máy thở, gửi tặng gạo cho người nghèo và tổ chức các bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Theo nữ ca sĩ, hạnh phúc nhất đối với cô vào thời điểm đó là được làm từ thiện, nên cô chẳng sợ ai nói việc cô đang làm là đánh bóng tên tuổi cả.

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Nữ ca sĩ đã lựa chọn sát cánh cùng người dân Sài Gòn dù có cơ hội doàn tụ cùng con gái - Ảnh: FBNV
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Phi Nhung thường xuyên ngủ gật trên xe trong các buổi thiện nguyện để tranh thủ thời gian - Ảnh: FBNV

"Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Cho dù không có tiền, làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Từ nhỏ đến giờ tôi vẫn luôn muốn làm những gì mình thích." - Phi Nhung nói.

Trong quá trình từ thiện của Phi Nhung, vì làm trực tiếp trong mùa dịch căng thẳng, nữ ca sĩ cũng phải xét nghiệm Covid-19 hàng tuần liền. Tuy vậy, cô vẫn mắc dương tính với SARS-CoV-2 không rõ nguồn lây từ đâu. Được biết, Phi Nhung vẫn chưa chích ngừa trong thời điểm đó vì chủ quan cho rằng cơ thể mình đủ mạnh mẽ để vượt qua.

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Phi Nhung đi từ thiện hỗ trợ bà con bị bão lũ miền Trung cách đây 20 năm được khán giả chia sẻ lại - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Việt Hương - người được con gái của Phi Nhung ủy quyền đại diện để chăm sóc cô tại Việt Nam cho biết: "Vì bây giờ y bác sĩ tập trung chữa trị, mình nói gì cũng không hay. Chỉ xin mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung. Khi nào có thể chia sẻ, tôi sẵn sàng đưa ra thông tin cho mọi người".

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