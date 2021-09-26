Đàm Vĩnh Hưng từng mở liveshow ở Đại Nam, hát hơn 20 bài, còn cảm ơn 'chị Hằng, anh Dũng'?

Nếu ai thường xuyên theo dõi những diễn biến xung quanh câu chuyện của bà Phương Hằng và một số nghệ sĩ sẽ biết rằng, vào tháng 5/2021 vừa qua, nữ đại gia này từng khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn tuyên bố "cấm cửa" nghệ sĩ đến KDL Đại Nam. Cụ thể, bà Phương Hằng đã yêu cầu nhân viên không cho phép những cá nhân hoạt động nghệ thuật đến Đại Nam để quay phim, chụp ảnh,...

Bà chủ Đại Nam từng tuyên bố 'cấm cửa' nghệ sĩ đến đây - Ảnh: Internet

Tuy vậy, trước khi có sự xung đột của bà chủ Đại Nam với một số nghệ sĩ thì khu du lịch 6000 tỷ này vốn rất được ưa chuộng để quay các chương trình thực tế, MV ca nhạc. Thậm chí, mới đây một cư dân mạng còn "đào" lại được một đoạn clip tổng hợp các buổi biểu diễn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại Đại Nam với quy mô "khủng" cùng không khí rất tưng bừng, nhộn nhịp.