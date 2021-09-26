Đàm Vĩnh Hưng từng mở liveshow ở Đại Nam, hát hơn 20 bài, còn cảm ơn 'chị Hằng, anh Dũng'?

Theo đăng tải đoạn video, đây là liveshow riêng mà khu du lịch Đại Nam thực hiện cho Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ còn hát tới hơn 20 bài để phục vụ khán giả.
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Nếu ai thường xuyên theo dõi những diễn biến xung quanh câu chuyện của bà Phương Hằng và một số nghệ sĩ sẽ biết rằng, vào tháng 5/2021 vừa qua, nữ đại gia này từng khiến dư luận xôn xao khi thẳng thắn tuyên bố "cấm cửa" nghệ sĩ đến KDL Đại Nam. Cụ thể, bà Phương Hằng đã yêu cầu nhân viên không cho phép những cá nhân hoạt động nghệ thuật đến Đại Nam để quay phim, chụp ảnh,...
Tuy vậy, trước khi có sự xung đột của bà chủ Đại Nam với một số nghệ sĩ thì khu du lịch 6000 tỷ này vốn rất được ưa chuộng để quay các chương trình thực tế, MV ca nhạc. Thậm chí, mới đây một cư dân mạng còn "đào" lại được một đoạn clip tổng hợp các buổi biểu diễn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng tổ chức tại Đại Nam với quy mô "khủng" cùng không khí rất tưng bừng, nhộn nhịp.
Theo đó, đoạn clip trên được một TikToker tổng hợp và đăng tải gồm những đoạn fancam nhỏ quay lại nhiều buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng được cho là tại khu du lịch Đại Nam. Điều đáng chú ý là trước khi cất giọng hát, nam ca sĩ còn gửi là chào đến khán giả cũng như cảm ơn ông bà chủ của Đại Nam.
"Bài hát sau đây như lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Đây cũng là lời nhắn gửi đến Đại Nam, chị Hằng và anh Dũng sẽ luôn gặt hái nhiều thành công và được sự yêu mến mọi người ở Bình Dương. Cám ơn Đại Nam đã thực hiện lớn chương trình dành riêng cho Hưng, Hưng sẽ hát trong đêm nay khoảng... 20 bài." - Đàm Vĩnh Hưng nói trong clip.
Ngay sau lời phát biểu của nam ca sĩ, toàn thể khán giả khi đó đã vỗ tay không ngớt. Có thể thấy, ngoài phần biểu diễn vào ban đêm, còn có những buổi biểu diễn vào ban ngày, trong công viên nước,... nên có thể nói, trước đây mối quan hệ của Đại Nam với giới showbiz khá tốt đẹp.