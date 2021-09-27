Bảo Thy 'thả dáng' nuột nà tại hồ bơi sang chảnh, nhưng mọi spotlight lại bị một nhân vật đằng sau chiếm hết

Bảo Thy không ngờ rằng có một ngày nhan sắc của mình cũng bị "lu mờ" bởi sự có mặt của người đàn ông này.
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Từ sau khi kết hôn, Bảo Thy thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình và ông xã lên mạng xã hội. Ngoài những bữa ăn ngon thể hiện độ đảm đang, nữ ca sĩ còn khoe khéo những hình ảnh chăm sóc bản thân hay đi du lịch sang chảnh.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, Bảo Thy đã chia sẻ hình ảnh đi bơi đêm cùng ông xã trong khung cảnh hết sức lãng mạn và thơ mộng. Vì nhan sắc vốn đã rất xinh đẹp, nữ ca sĩ chỉ trang điểm nhẹ nhàng vẫn có thể vô cùng quyến rũ và cuốn hút.
"Phố lên đèn là Thy cũng lên sân thượng bơi 1 mình" - Bảo Thy viết. Sau đó, vì bị netizen phát hiện đã đăng ảnh cũ, nữ ca sĩ cũng thừa nhận ngay: "Chứ bây giờ toàn ở yên trong nhà làm sao có ảnh mới hả em ơi".
Tuy vậy, cư dân mạng lại tiếp tục soi ra một điểm bất hợp lý trong caption của cô nàng. Nữ ca sĩ bảo rằng mình đang đi bơi 1 mình nhưng phía sau lại "lấp ló" một bóng dáng quen thuộc. Thì ra đó chính là ông xã của cô chứ không phải ai xa lạ.
Vì có nhiều bình luận hỏi về doanh nhân Phan Lĩnh, Bảo Thy cũng nhanh chóng đăng thêm bức ảnh có kèm bóng lưng của ông xã dưới phần comment kèm với đôi dòng: "Cả nhà cứ thắc mắc ủa anh Mập đâu? Dạ ảnh đây".
Doanh nhân Phan Lĩnh - chồng của Bảo Thy là một người khá kín tiếng và không thích chụp ảnh nên đa số những bức ảnh đời thường được ca sĩ đăng tải, anh chỉ xuất hiện với bóng lưng hoặc không quá rõ ràng. Đồng thời, Bảo Thy cũng ít khi chia sẻ các hình ảnh đời tư của mình và chồng lên MXH.
Gần đây, có tin đồn nữ ca sĩ đang mang thai con đầu lòng sau thời gian dài kết hôn, tuy vậy Bảo Thy vẫn chưa lên tiếng đính chính hay giải thích gì về thông tin này.