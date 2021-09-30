Tỷ phú Hoàng Kiều nợ 3 tỷ USD vì sao vẫn nhận chăm sóc 23 người con nuôi của Phi Nhung?

Tuy số nợ của Hoàng Kiều là một con số khủng nhưng ông cho biết mình vẫn có khả năng lo cho 23 người con nuôi của Phi Nhung như trước đây ông đã hứa.

Sau sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung, tỷ phú Hoàng Kiều từng đưa ra thông báo rằng sẽ đích thân đứng ra chăm sóc cho 23 người con nuôi của cô. Cụ thể, ông viết trên trang cá nhân của mình: "Phi Nhung đã ra đi để lại 23 con nuôi mồ côi, Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nần cho các em thành người". Ông cho biết, quyết định này được đưa ra vì ông đồng cảm với các em bé mồ côi kia. Tỷ phú Hoàng Kiều hứa sẽ thay Phi Nhung chăm sóc 23 người con nuôi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong buổi livestream vào ngày 29/9 vừa qua, Hoàng Kiều cho biết, bản thân của ông không còn là tỷ phú nữa mà còn đang mang nợ đến 3 tỷ USD (hơn 68.280 tỷ đồng tiền Việt).

"Bây giờ, tôi nợ nần như Chúa Chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ. Tôi rớt đài rồi! Từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỷ USD, bây giờ nợ 3 tỷ USD và không còn là tỷ phú nữa." - ông Hoàng Kiều nói. Hoàng Kiều vẫn quyết tâm lo cho 23 người con nuôi của Phi Nhung dù cho đang nợ nần - Ảnh: Internet Mặc dù vậy, Hoàng Kiều vẫn quyết tâm lo cho 23 người con nuôi của Phi Nhung dù cho đang nợ nần. Ông còn hứa rằng, sẽ nuôi dạy các bé trở thành các doanh nhân, tỷ phú trong tương lai.

"23 người thôi cũng chẳng có là bao. Như tôi đã nói, ông nội tôi có 3 người vợ, 24 người con, bây giờ tôi là trội hơn ông nội chút nữa. Con hơn cha là nhà có phúc, chúng tôi có 30 người con, trong 30 người con đó, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các con." - Tỷ phú Hoàng Kiều bộc bạch. Vào năm 2016, Hoàng Kiều lọt top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn, với tổng tài sản hơn 2,9 tỷ USD - Ảnh: Internet Vào năm 2014, tỷ phú Hoàng Kiều vinh dự là doanh nhân nổi tiếng gốc Việt lọt vào danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes. Vào năm 2016, ông lọt top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes bình chọn, với tổng tài sản hơn 2,9 tỷ USD (tương đương hơn 66.000 tỷ đồng).

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