Danh ca Thanh Lan: 'Chỉ một câu nói đó của Phi Nhung thôi mà tôi nhớ suốt đời'

Trong một lần đi diễn ở Đức, danh ca Thanh Lan nhớ mãi kỷ niệm lúc ở cùng phòng với cố nghệ sĩ Phi Nhung, được nữ ca sĩ nấu cơm cho ăn. Nhưng nuối tiếc nhất cũng là đó, giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm...

Danh ca Thanh Lan là một trong những nghệ sĩ hải ngoại có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Phi Nhung qua những lần diễn chung tại các sân khấu nước ngoài. Mới đây trên kênh YouTube của mình, Thanh Lan đã kể về Phi Nhung với những kỷ niệm mà cô nhớ nhất. Danh ca Thanh Lan có nhiều kỷ niệm đẹp với Phi Nhung - Ảnh: Internet Ca sĩ Phi Nhung vừa qua đời vào ngày 28/9 vừa qua do Covid-19 khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc thương vô cùng, trong đó có nữ danh ca Thanh Lan. Cô cho biết, Phi Nhung là một người "sống rất tốt, không chỉ tài năng, tâm huyết với nghề mà còn hết lòng với anh chị em đồng nghiệp, biết nghĩ cho mọi người".

Theo đó, lần cuối cùng mà 2 nữ nghệ sĩ gặp nhau là tại sân bay Texas. Thanh Lan đang bận việc viết hồi ký nên không có tâm trạng nói chuyện với ai, Phi Nhung thì đang tụ họp rất vui vẻ cùng một nhóm nghệ sĩ khác, khá đông người. Theo Thanh Lan, Phi Nhung là một người sống rất tốt, không chỉ tài năng, tâm huyết với nghề mà còn hết lòng với anh chị em đồng nghiệp, biết nghĩ cho mọi người - Ảnh: Internet Trông thấy Thanh Lan đang ngơ ngẩn, trầm ngâm một mình nên không ai tới bắt chuyện, duy chỉ có Phi Nhung là để ý. Giọng ca Bông Điên Điển lập tức chạy tới hỏi thăm sức khỏe Thanh Lan rồi đưa số điện thoại, không quên nói: "Chị Thanh Lan ơi, chị có cần em giúp gì không thì gọi cho em ngay nhé". - Câu nói này chính là điều khiến Thanh Lan không thể nào quên được Phi Nhung, có lẽ là suốt đời này cũng vậy.

Thanh Lan cho biết thêm, có lẽ Phi Nhung cũng không còn nhớ đến lần gặp gỡ này nữa đâu vì nữ ca sĩ luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người nhưng cô thì nhớ mãi. Ngoài ra, thanh Lan còn đánh giá Phi Nhung là một người tinh tế, biết cách cư xử và luôn lo lắng cho người khác. 'Tôi vô cùng thương Phi Nhung, một người em gái đồng nghiệp mà tôi trân trọng' - Ảnh: Internet "Tất nhiên sau đó tôi không gọi cho Phi Nhung và cũng không nhờ gì Phi Nhung cả, nhưng tôi từng nói rồi, nghệ sĩ đối với nhau bằng tấm lòng. Chỉ một câu nói đó thôi đủ khiến tôi hiểu tấm lòng của Phi Nhung thế nào. Rồi hồi xưa còn đi show bên Đức, tôi ở chung phòng còn được Phi Nhung nấu cơm cho ăn. Hai chị em tôi cứ thế ngồi ăn với nhau, chẳng có ai khác. Phi Nhung lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc người khác. Tôi vô cùng thương Phi Nhung, một người em gái đồng nghiệp mà tôi trân trọng. Thương em nhiều lắm." - Danh ca Thanh Lan bộc bạch.

Xúc động đến rưng rưng khoảnh khắc Phi Nhung xuất hiện bất ngờ, hôn má 'bạn già' Lê Giang Sau khi nữ ca sĩ qua đời vì Covid-19 vào ngày 28/9 vừa qua, hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ của cô đã được nhiều netizen chia sẻ lại, rưng rưng vì xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ca-thanh-lan-chi-mot-cau-noi-do-cua-phi-nhung-thoi-ma-toi-nho-suot-doi-427817.html