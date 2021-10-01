Trấn Thành bị 'bắt bẻ' cách xưng hô với Phi Nhung, quản lý ca sĩ lên tiếng giải thích

Sau khi Trấn Thành bị chỉ trích vì xưng hô "bạn - tôi" với Phi Nhung, mới đây quản lý của nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích rõ ràng việc này.

Sau khi Phi Nhung qua đời vì Covid-19 vào ngày 28/9 vừa qua, rất nhiều khán giả và đồng nghiệp đã bày tỏ lòng tiếc thương đến cô, trong đó có Trấn Thành. Tuy nhiên, bài đăng tỏ lòng thành kính với đàn chị đã mất lại bị "bắt bẻ" bởi cách xưng hô "bạn - tôi", khiến nam MC bị nhiều người chỉ trích là đang thiếu tôn trọng với cố nghệ sĩ. Trấn Thành bị chỉ trích vì dù thân thiết vẫn không nên xưng hô với cố nghệ sĩ như vậy - Ảnh: Internet Ngay sau đó, Trấn Thành cũng đã lên tiếng giải thích rằng, việc mình dùng "bạn - tôi" với Phi Nhung chỉ đơn giản là vì cả 2 là đồng nghiệp thân thiết, thường xưng hô như vậy với nhau.

“Các bạn ơi! Đây là cách xưng hô của mình và Phi Nhung ở ngoài đời! Nhung luôn xưng hô với tôi như thế! Nên các bạn đừng buông lời cay nghiệt nữa. Nghệ sĩ luôn muốn mình trẻ và họ luôn xưng hô theo cảm nhận từ tâm hồn của đối phương chứ không xưng hô theo tuổi tác! Mong các bạn hiểu cho!” - Nam MC giải thích thêm.

Quản lý của Phi Nhung đã lên tiếng giải thích về cách xưng hô của Trấn Thành với Phi Nhung - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này của Trấn Thành, nhiều netizen vẫn kiên quyết cho rằng dù thân thiết tới mức nào vẫn nên xưng hô có "tôn ti trật tự" với người đã khuất.

Không để mọi chuyện đi xa hơn, mới đây, quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung đã lên tiếng giải thích cho cách xưng hô của Trấn Thành. Qua đó, người này cho biết, bản thân Phi Nhung lúc đương thời cũng thường xưng hô thân mật như vậy, thậm chí cô còn xưng em với các nam ca sĩ trẻ hơn mình để dễ diễn trên sân khấu vì nếu như xưng mẹ con hay chị em thì không hát được tình cảm yêu thương. Theo vị quản lý này, lúc đương thời, Phi Nhung vẫn thường xưng hô thân mật với đồng nghiệp - Ảnh: Internet "Mình cũng có nhận được những tin nhắn 'bắt bẻ' của mọi người về cách xưng hô của Trấn Thành với Phi Nhung. Thành nói đúng đó các bạn ạ, những ai thân cận sẽ hiểu được tính cách của Phi Nhung. Nhung ít bao giờ xưng hô chị em hay kiểu đàn chị với ai lắm: 'Hai và em, Nhung và Xìn, bạn, tụi mình, hoặc xưng tên với tên'. Thậm chí, nếu là ca sĩ nam thì Nhung cũng kêu anh nếu nhỏ tuổi hơn. Nhung nói xưng hô như vậy thấy mình trẻ, dễ diễn hơn, có song ca thì cũng sẽ thấy hợp hơn, chứ không lẽ chị em - mẹ con mà đi hát tình cảm yêu đương cứng đơ à! Rồi sau này Nhung kêu tôi là cô-cô xưng Nhung, hoặc cô-cô với con, ít bao giờ Phi Nhung kêu tôi bằng em lắm. Mình kể sơ những tính cách của Phi Nhung để mọi người hiểu, cũng đừng trách cứ làm gì những lời xưng hô thân mật của chị em nhà chúng tôi. Vì chúng tôi thích thế và xưng hô với nhau như thế, không có phạm húy, hay không tôn trọng gì đàn chị đâu ạ". - Nguyên văn lời chia sẻ của quản lý Phi Nhung.

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