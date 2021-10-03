H'Hen Niê: 'Ban tổ chức không đi tìm Phạm Hương thứ 2'

Hậu trường 03/10/2021 19:46

Trong khuôn khổ chương trình VINAWOMEN, Phạm Hương đã đưa ra cho các thí sinh tương lai của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 những lời khen vô cùng bổ ích.

Với tư cách là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khi tham gia vào series VINAWOMAN - Bản lĩnh Việt Nam, Khánh Vân đã nhờ các đàn chị đi trước đưa ra nhiều lời khuyên cho những cô gái đang mong muốn trở thành thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

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H'Hen Niê đã chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các thí sinh tương lai - Ảnh: Chụp màn hình

Góp mặt vào tập 1 của series, H'Hen Niê đã chia sẻ kinh nghiệm của cô vào cuộc thi 4 năm trước. Năm 2017 chính là năm cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đại diện cho đất nước tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, đạt thành tích đáng nể khi lọt top 5 chung cuộc.

Nhớ lại những kỷ niệm năm đó, cô chia sẻ: "Khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì các bạn phải có những nền tảng rõ ràng như catwalk phải tốt, cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Mình là những người phụ nữ hiện đại, mình phải tìm hiểu những cái chung của thế giới chứ không phải những nét của Việt Nam".

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H'Hen Niê đã phải tự lập chiến lược để bản thân trở nên có sức hút và chỗ đứng riêng trong lòng khán giả - Ảnh: Internet

Vào chương trình năm đó, đối thủ mạnh nhất của H'Hen Niê chính là 2 cái tên Hoàng Thùy và Mâu Thủy. Trong khi 2 người còn lại đã có tên tuổi từ trước và được giới truyền thông liên tục nhắc tên, H'Hen Niê đã phải tự lập chiến lược để bản thân trở nên có sức hút và chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

"Trước đó chị Phạm Hương rất là thành công, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cả bản thân mình cũng vậy, mỗi lần thấy chị Hương đều đắm đuối và say mê. Tất cả các thí sinh từng chọn chị Hương là hình mẫu để bắt chước và cố gắng theo đuổi nó.

Sát ngày chung kết, trong suy nghĩ của em luôn tự nhủ với bản thân mình rằng chị Phạm Hương đã rất thành công rồi và ban tổ chức họ không tìm kiếm Phạm Hương thứ 2. Em phải thật sự khác biệt, em không đi theo lối mòn sự thành công của chị Phạm Hương." - H'Hen Niê chia sẻ.

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'Phạm Hương đã rất thành công rồi và ban tổ chức họ không tìm kiếm Phạm Hương thứ 2' - Ảnh: Internet

Qua những lời bộc bạch trên có thể thấy, H'Hen Niê đã khuyên các thế hệ đàn em hãy tự chọn cho mình một hình mẫu, một lối đi riêng cho mình. Nhớ lại năm đó, một H'Hen Niê tóc ngắn và da ngâm đã chinh phục trái tim khán giả như thế nào, quả thật lời khuyên này là vô cùng xác đáng.

Trước khi kết thúc phần chia sẻ của mình, H'Hen Niê còn ủng hộ tinh thần các thí sinh mùa giải mới: "Đừng áp lực, hãy chiến thắng bản thân mình, môi trường Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn. Đừng bao giờ bỏ cuộc trong hành trình này.".

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 Phạm Hương

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