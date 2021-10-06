Một nghệ sĩ vẫn miệt mài tiếp tế lương thực cho người dân dù Sài Gòn đã nới lỏng cách ly

Vị nghệ sĩ này thời gian qua đã được rất nhiều người yêu mến bởi các hành động thiện nguyện của mình, anh cũng là một trong những người nổi tiếng đã tự bỏ tiền, góp sức bôn ba trên nhiều nẻo đường ở Sài Gòn để tiếp tế lương thực cho người dân nghèo.

Vào ngày 4/10 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nới lỏng giãn cách, nhiều hoạt động kinh tế đã được hoạt động trở lại trong khuôn khổ nhất định, phần nào đã giúp sức cho cuộc sống của bà con nơi đây. Tuy tình hình xã hội đã khả quan hơn nhiều, có một người nghệ sĩ vẫn miệt mài chuẩn bị thực phẩm cứu trợ, tuy chỉ là bóng lưng nhưng chắc hẳn ai cũng có thể dễ dàng nhận ra anh.

MC Quyền Linh vẫn chuẩn bị lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho người dân tại Sài Gòn - Ảnh: Chụp màn hình

Không ai khác, đó chính là MC Quyền Linh. Từ trước đến nay, không chỉ trong đợt dịch này, MC Quyền Linh đã nổi tiếng là nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ các mảnh đời gặp khó khăn. Đặc biệt, khi TP.HCM đang giãn cách xã hội, anh là một trong những người đã tự bỏ tiền, góp sức đã tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân nghèo nơi đây.

MC Quyền Linh cho biết người dân gặp khó khăn tại Sài Gòn vẫn còn rất nhiều dù thành phố đã nới lỏng nên anh vẫn quyết tâm trụ lại để tiếp sức, giúp đỡ họ - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một đoạn clip được đăng tải lên TikTok, MC Quyền Linh cho biết người dân gặp khó khăn tại Sài Gòn vẫn còn rất nhiều dù thành phố đã nới lỏng. Vì vậy, anh vẫn quyết tâm trụ lại để tiếp sức, giúp đỡ họ. Bên cạnh thực phẩm hay lương thực, nam MC còn chuẩn bị thêm thuốc men cần thiết dù mong rằng bà con sẽ không cần dùng đến để sức khỏe của ai cũng được khỏe mạnh.

Ở phần bình luận của video, nhiều người đã gửi lời khen ngợi cũng như cảm ơn việc làm cao đẹp của MC Quyền Linh. Đồng thời, cũng có rất nhiều bình luận chúc sức khỏe anh để có thể tiếp tục con đường thiện nguyện này.

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