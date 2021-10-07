Em trai ruột Phi Nhung: '1 ngày chưa thấy chị về là 1 ngày đứt ruột thương chị nằm chờ trong bệnh viện'

Hậu trường 07/10/2021 11:05

Em trai ruột ca sĩ Phi Nhung vừa viết tâm thư bày tỏ nguyện vọng sẽ được đưa thi hài của cô về Mỹ để gia đình có cơ hội được nhìn mặt cô lần cuối.

Hậu sự của nữ ca sĩ Phi Nhung hiện đã được hoãn lại vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã biến chuyển phức tạp. Tuy vậy, gia đình của cô tại Mỹ đang đếm từng ngày để được đoàn tụ cùng cô. Trước đó, con gái của Phi Nhung - Wendy Phạm đã viết tâm thư cầu xin có thể đón thi hài cô sang Mỹ.

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Em trai ca sĩ Phi Nhung mong muốn được đưa thi hài cô về Mỹ để gia đình đoàn tụ lần cuối - Ảnh: FBNV

Rạng sáng hôm nay, ngày 7/10 (theo giờ Việt Nam), em trai ruột của Phi Nhung đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình một bài viết bày tỏ nguyện vọng sẽ được các cấp chính quyền tạo điều kiện để gia đình được đưa thi hài của cô trở về Mỹ.

"Với nỗi đau thấu tâm can khi chị con ra đi, chúng con giờ chỉ có duy nhất một khát khao là được gặp lại chị, gặp lại mẹ dẫu biết rằng đây là lần gặp cuối trong đời rồi không thể nào nhìn thấy chị mãi mãi." - anh Tommy nhắn nhủ.

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Dòng chia sẻ của Tommy, em trai ruột Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn 10 ngày kể từ khi ca sĩ phi Nhung trút hơi thở cuối cùng, thi thể của cô vẫn đang nằm tại bệnh viện. Nhiều bạn bè thân thiết cũng như gia đình ca sĩ xót xa vì để Phi Nhung phải cô đơn lạnh lẽo.

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Mâm cơm cúng Phi Nhung được anh Tommy chuẩn bị tại nhà riêng ở Mỹ - Ảnh: FBNV

"Một một ngày chưa thấy mẹ, thấy chị về là một ngày đứt ruột thương chị nằm chờ trong bệnh viện. Chúng con chỉ cần chị, cần mẹ thôi, cho chị về bên chúng con bằng hình hài như khi xưa được không" - em trai Phi Nhung bộc bạch.

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