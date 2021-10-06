Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Những ca khúc có phần lời tục tĩu có thể làm sai lệch quan điểm, giá trị đạo đức của giới trẻ'

Hậu trường 06/10/2021 16:20

Nhiều ca khúc rap hiện đang khiến giới nghệ sĩ bức xúc bởi phần lời phản cảm, tục tĩu hay thậm chí là cổ súy loạn luân.

Kể từ sau 2 chương trình lớn liên quan đến nhạc rap được phát sóng trên truyền hình vào nửa sau năm 2020, thể loại nhạc rap thật sự đã bùng nổ. Bên cạnh việc trở thành một trong những thể loại được yêu thích nhất và sự xuất hiện của loạt tài năng trẻ, không ít các ca khúc khiến công chúng phẫn nộ bởi lyric có phần tục tĩu và phản cảm.

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Những ca khúc có phần lời tục tĩu, phản cảm hiện đang gây ra sự tranh cãi lớn trên MXH - Ảnh: Internet

Gần đây, 2 ca khúc có tên là T.C.M.C với nội dung báng bổ Phật giáo và C., cổ súy chuyện loạn luân đã gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Dù tác giả của 2 sản phẩm âm nhạc trên đã lên tiếng xin lỗi công khai và thừa nhận mọi lỗi lầm của mình, nhưng netizen vẫn chưa muốn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Là một nhạc sĩ có tên tuổi trong làng giải trí, Nguyễn Văn Chung mới đây đã bức xúc lên tiếng về vấn đề này trên trang cá nhân của mình. Theo đó, nam nhạc sĩ bày tỏ sự lo ngại của mình đến mức độ ảnh hưởng của các sản phẩm âm nhạc độc hại này đến công chúng. Đồng thời, anh còn bày tỏ quan ngại của mình nếu các sản phẩm có tính chất tương tự tiếp tục được ra mắt.

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Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự lo ngại của mình đến mức độ ảnh hưởng của các sản phẩm âm nhạc độc hại này đến công chúng - Ảnh: FBNV

Khi được Thanh Niên phỏng vấn về vấn đề này, nhạc sĩ Nguyễn Quốc Chung cho biết: “Tôi là người làm nghệ thuật, nên quan điểm của tôi về nghệ thuật là phải đẹp. Có một vài nghệ sĩ trẻ nói rằng do tiếp cận với nền văn minh âm nhạc thế giới nên phải có sự thay đổi. Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý, vì thay đổi sẽ có thêm sáng tạo.

Nhưng đáng quan tâm, trong số đó lại có sản phẩm dung tục, lấy lý do là thể hiện những góc tối, mặt tối trong xã hội. Điều này không phù hợp trong việc định hướng trong nghệ thuật, nhất là đối với khán giả trẻ. Nó có thể làm sai lệch quan điểm, giá trị đạo đức của họ”.

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Anh cho rằng, lý do các sản phẩm 'rác' được lan truyền mạnh mẽ như vậy là vì chúng được lan truyền trên các nền tảng thiếu kiểm duyệt chặt chẽ - Ảnh: FBNV

Nói về lý do khiến các sản phẩm "rác" như trên lại lan truyền với một tốc độ chóng mặt như vậy, Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Có hai lý do các ca khúc trên trở nên thịnh hành gần đây. Thứ nhất, chúng được lan truyền trên các nền tảng thiếu kiểm duyệt chặt chẽ như: TikTok, YouTube… Thứ hai, những người dùng đa phần là người trẻ, hứng thú với các “trend” độc lạ nhưng lại chưa đủ nhận thức để tiếp nhận và phân biệt chúng có phù hợp với văn hóa và đạo đức không”.

Tuy vậy, Nguyễn Văn Chung vẫn muốn nhắn nhủ đến các nghệ sĩ trẻ nên cân nhắc kỹ về việc sử dụng ca từ của mình vào các bài hát sao cho phù hợp nhất, vì điều này có thể đem lại cho ca khúc cũng như chủ nhân của nó những hiệu ứng khó lường sau khi phát hành.

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Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung mong công chúng là cần phải tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin - Ảnh: FBNV

“Ví dụ, bạn muốn nói một vấn đề nào đó, có rất nhiều cách và khía cạnh để thể hiện. Nhưng điều đó phải đúng và phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Bạn không thể dùng những cái lệch lạc, cho rằng điều đó là đúng với bản thân mình, trong khi nó lại trái ngược với đạo đức, pháp luật được.

Đây mới chỉ là những điều tôi chia sẻ về các bạn nghệ sĩ trẻ thôi. Còn rất nhiều bạn không phải là nghệ sĩ, hoạt động underground, điều này rất khó để kiểm soát các bạn” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch.

Ngoài ra, để ngăn chặn các nội dung trên, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung còn đưa ra giải pháp cho công chúng là cần phải tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Hơn nữa, sự can thiệp của cơ quan chức năng và các nền tảng cũng vô cùng cần thiết và quan trọng để răn đe các đối tượng này.

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