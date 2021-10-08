7 tỉnh miền Trung tra soát hoạt động từ thiện của Thủy Tiên gửi bộ công an

Hậu trường 08/10/2021 09:49

Nhiều địa phương ở các tỉnh miền Trung nhận được tiền trợ cấp từ số tiền kêu gọi quyên góp của ca sĩ Thủy Tiên trong trận lũ lịch sử năm 2020 đã tiến hành rà soát và cung cấp thông tin điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Tại Nghệ An, có ít nhất 2 huyện là Hưng Nguyên và Thanh Chương đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) yêu cầu tìm hiểu và báo cáo chi tiết về công tác thiện nguyện, giúp đỡ miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên trong trận lũ cuối năm 2020.

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Nhiều địa phương đã tiến hành rà soát công tác từ thiện của Thủy Tiên vào trận lũ năm 2020 - Ảnh: Internet

"Chúng tôi đang chỉ đạo anh em rà soát lại để gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Bộ cũng yêu cầu rà soát các hoạt động từ thiện khác đang gây bức xúc. Chúng tôi đã giao cho Ủy ban MTTQ huyện báo cáo cụ thể sự việc". - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trịnh Xuân Nhã cho biết. Đồng thời, Bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Nguyên cũng đã xác nhận sự việc nêu trên.

Tại Quảng Bình, UBND huyện Lệ Thủy cũng vừa gửi các công văn đến xã, thị trấn về việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động từ thiện của Thủy Tiên. Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, bà Đặng Thị Hồng Thắm cho biết, UBND huyện cũng đã yêu cầu UBND các xã và thị trấn tiến hành rà soát, tổng hợp, sau đó báo cáo bằng văn bản các nội dung theo yêu cầu rồi gửi về UBND huyện qua Hội Chữ thập đỏ huyện trước 15h chiều 7/10 ngay sau khi nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

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Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình và Ủy ban MTTQ Việt Nam tại tỉnh này không hề nắm rõ thông tin liên quan đến công tác cứu trợ của Thủy Tiên vì cô không hề liên lạc với bất kỳ đơn vị nào khi đến đây - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình và Ủy ban MTTQ Việt Nam tại tỉnh này cũng cho biết, họ không hề nắm rõ thông tin liên quan đến các công tác cứu trợ của Thủy Tiên vào thời điểm luc lụt năm 2020 vì nữ ca sĩ đã không hề liên lạc với bất kỳ đơn vị nào khi đến đây.

Hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở 7 tỉnh miền Trung gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương. Được biết, quyết định này được đưa ra sau khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vấn đề minh bạch trong công tác thiện nguyện của nữ ca sĩ Thủy Tiên.

“Cục Cảnh sát hình sự cũng đã mời làm việc với một số tổ chức, cá nhân đề nghị cung cấp thông tin có liên quan giúp có kết luận chính xác về vấn đề này theo đúng quy định của pháp luật." - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trong buổi họp báo Chính phủ chiều 2/10.

Phía Thủy Tiên phản hồi về thông tin đơn tố giác đã được tiếp nhận bởi PC02

Phía Thủy Tiên phản hồi về thông tin đơn tố giác đã được tiếp nhận bởi PC02

Phía nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có phản hồi ngay sau khi thông tin đơn tố giác cô được phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận.

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