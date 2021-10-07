Xuất hiện thông tin đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên về chuyện từ thiện được PC02 tiếp nhận?

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một nhân vật cho biết đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên khuất tất trong quá trình từ thiện miền Trung đã được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tiếp nhận khiến nhiều người xôn xao.

Suốt thời gian qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên nhận được nhiều chú ý của cộng đồng mạng khi vướng vào ồn ào từ thiện. Ngày 17/9, Thủy Tiên cùng chồng đã đến ngân hàng sao kê số tiền 177 tỷ đồng và công bố trước công chúng. Tuy nhiên, mọi việc chưa có dấu hiệu lắng xuống mà ngày càng trở nên căng thẳng. Nữ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản có tên P.N. đã bất ngờ chia sẻ bài viết liên quan đến chuyện từ thiện của Thủy Tiên. Theo đó, người này cho biết đã gửi đơn tố cáo nữ ca sĩ và được Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thông báo tiếp nhận và sau đó là chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) để xem xét và giải quyết theo quy định.

"Lại tiếp chuyện về tiền từ thiện của em Thủy Tiên. Ngày 17/9, phòng Cảnh sát hình sự thuộc PC02 có gửi cho tôi văn bản thông báo tiếp nhận điều tra đơn tố cáo mà tôi đã gửi cho cơ chức năng. Trong văn bản có ghi rõ là đã chuyển đơn đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra PC01 để làm rõ sự việc khuất tất, chênh lệch số tiền 81.300.000.000 đồng (tám mươi mốt tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) trong gói 177 tỷ tiền từ thiện mà chính Thủy Tiên đã báo cáo. Có nghĩa là cơ quan điều tra xem như đã chính thức vào cuộc" - trích bài viết của P.N..

Bài viêt của nhân vật P.N. - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, P.N. cũng tiết lộ rằng đã "theo đuổi" vụ kiện gần 1 năm với mục đích hướng về tính minh bạch của các hoạt động thiện nguyện chứ không vì muốn thắng thua. "Hành trình này tôi đeo đuổi đến nay cũng gần 1 năm và giờ xem như đã đi hơn 70% đoạn đường. Đây không phải là chuyện thắng thua mà cốt chỉ mong muốn hướng đến sự minh bạch hóa các công tác xã hội thiện nguyện tại Việt Nam. Chỉ cần mỗi cá thể nhỏ chúng ta luôn xem vấn đề minh bạch là tiên phong trong mọi vấn đề thì việc hướng đến sự minh bạch vĩ mô không có gì là khó cả" - trích bài viết của P.N.. Đơn phản hồi P.N từ phòng PC02 - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, tất cả chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội từ một phía, chưa có chứng cứ xác thực. Ca sĩ Thủy Tiên cũng chưa có phản hồi gì vầ sự việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-thong-tin-don-to-cao-ca-si-thuy-tien-ve-chuyen-tu-thien-duoc-pc02-tiep-nhan-429401.html