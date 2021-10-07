Bố ruột danh hài Hoài Linh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/10 (giờ Việt Nam). Mới đây, một đoạn clip cũ về cảnh song ca của anh em nam nghệ sĩ cùng bố mẹ được 'đào lại' khiến nhiều người xót xa.

Tối ngày 6/10, em trai Hoài Linh - ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ thông tin bố ruột qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bố nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ khi đã ngoài 80 tuổi. Được biết, lúc còn sống, bố Hoài Linh là người đàn ông yêu thương gia đình và không bao không bao giờ cãi nhau với vợ, Trong một lần, Hoài Linh từng chia sẻ: "Bố tôi chưa bao giờ la mắng các con hay cãi nhau với vợ. Bố tôi là người đàn ông thương yêu gia đình hết mực".

Còn nhớ vào 6/12/2021, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đã tổ chức một liveshow có tên Dạ Nguyệt. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Hoài Linh xuất hiện tại sau nhiều tháng tịnh dưỡng sức khỏe - khi ấy, nam nghệ sĩ không nhận thêm bất kì show diễn hay chương trình nào. Trong đêm diễn Hoài Linh và Dương Triệu Vũ đã có màn song ca ngẫu hứng cùng bậc sinh thành khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Anh em Hoài Linh sonh ca cùng bố mẹ - Ảnh: Chụp màn hình Bản thân Dương Triệu Vũ và Hoài Linh cũng không kìm được nước mắt khi nói lên những tình cảm của mình với gia đình. Bên cạnh đó, nam danh hài cũng tiết lộ bệnh tình của bản thân ở tuổi 52. Theo đó, Hoài Linh cho biết anh được "thừa hưởng" từ cả bố lẫn mẹ. Mẹ anh hay chóng mặt có những căn bệnh về khớp còn bố thì có bệnh liên quan đến tim và bao tử.

"Kể cả cái bệnh của con, một nửa là của bố, một nửa là của mẹ. Chóng mặt, đau lưng, đau khớp là của mẹ. Đau tim, đau bao tử là của bố. Con người của con là được chia ra như vậy từ bố mẹ của con...". Có thể thấy, không chỉ bị u ác ở tuyến giáp, NS Hoài Linh cũng mang trong mình khá nhiều căn bệnh đáng lo theo lời anh chia sẻ. Cuối phần giai lưu, Hoài Linh cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cho anh hôm ấy có cơ hội được nói lên những lời yêu thương với bố mẹ vì không biết rằng có thể đứng trên sân khấu được bao lâu để có thể nhìn thấy đấng sinh thành ngồi xem như thế này. "Cảm ơn tất cả quý vị đã cho phép con được nói những lời này đối với bố mẹ vì con không biết rằng anh em tụi con có thể đứng trên sân khấu được bao lâu để nhìn thấy bố mẹ ngồi mà xem chúng con hát như thế này,..." - Hoài Linh chia sẻ.

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