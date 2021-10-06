Thông tin bố nghệ sĩ Hoài Linh qua đời được thông báo vào tối muộn ngày 6/10 khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tối ngày 6/10 , bố ruột của ba anh em nghệ sĩ Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và Phương Trang đã qua đời. Trên trang cá nhân, em út Dương Triệu Vũ đã đổi ảnh đại diện thành ảnh của bố với dòng trạng thái: "Thương và suốt đời mang ơn bố". Bài viết của Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Phương Trang cũng đau lòng chia sẻ: "Bố ơi, con hãnh diện vì được là con của bố. Cả đời này con mang ơn bố, bố ơi! Bố kính yêu của chúng tôi đã từ trần vào lúc 20h ngày 6/10 giờ Việt Nam".

Bài viết của ca sĩ Phương Trang - Ảnh: Chụp màn hình Đáng nói, cách đây vài ngày, trong một buổi livestream, Phương Trang từng vui mừng thông báo sức khỏe của bố đã ổn hơn sau hơn 1 tháng nhập viện và đã xuất viện về nhà. Tuy nhiên, có lẽ vì tuổi già sức yếu, đến nay ông đã không thể vượt qua. Ngay khi thông tin được đăng tải, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - một người rất thân với Hoài Linh và gia đình nam nghệ sĩ đã có bài viết tiễn biệt ông. Theo đó, anh mong bố Hoài Linh mau chóng lên thiên đàng và khẳng định mọi người sẽ mãi nhớ đến ông.

"Vĩnh biệt Bố! Mong Bố sớm về nơi Thiên đàng. Chúng con mãi mãi nhớ thương Bố! Con của Bố. Đàm Vĩnh Hưng" - Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng. Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng để lại bình luận chia buồn khi hay tin bố nghệ sĩ Hoài Linh quan đời. Nghệ sĩ Hồng Vân: "Xin chia buồn cùng em và gia đình". Ca sĩ Lệ Quyên: "Ôi, chị xin chia buồn cùng Tin và gia đình". Diễn viên Nam Thư nghẹn ngào gọi: "Bố ơi...". Bình luận chia buồn cùng gia đình Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Còn về phần nghệ sĩ Hoài Linh, từ sau những ồn ào trong việc từ thiện miền Trung, nam danh hài trở nên kín tiếng hơn và gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Thỉnh thoảng, người ta mới được nghe một ít tin tức về anh qua quản lý hoặc từ những người xung quanh. Hiện, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ vẫn chưa có động thái gì.

Sau Quảng Trị, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục lên tiếng về việc cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn vào mùa mưa lũ Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có thông báo chính thức liên quan đến quá trình từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và đoàn của cô tại địa phương.

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