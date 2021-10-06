Một nghệ sĩ Việt tiêm 4 mũi vaccine ngừa Covid-19: 'Lớn tuổi không nhớ đã tiêm 4 mũi vaccine, đừng trách tôi nha quý vị'

Hậu trường 06/10/2021 20:03

Trong đoạn clip mới đây được chia sẻ trên Youtube, một nữ nghệ sĩ gạo cội trong giới cải lương Việt Nam đã tiêm tận 4 mũi vaccine ngừa Covid-19 vì... không nhớ.

Chiều ngày 6/10, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Hồng Nga đã đăng tải một đoạn clip ngắn thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Theo đó, nữ nghệ sĩ cho biết đã tiêm 4 mũi vaccine ngừa Covid-19. Nguyên nhân được nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ là vì... không nhớ nên "vẫn tiêm cho chắc ăn".

 

"Tôi không nhớ tôi đã chích thế rồi vẫn tiêm cho chắc ăn. Kết quả đạt 4 mũi luôn. Tại vì không nhớ" - nữ nghệ sĩ 75 tuổi cho biết.

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Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga trong clip ngày 6/10 - Ảnh: Chụp từ clip

Theo lời nữ nghệ sĩ cải lương nói trong clip, bà đã tiêm 2 mũi vaccine ở Mỹ và 2 mũi vaccine ở Việt Nam. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng cho biết hiện tại sức khỏe vẫn bình thường. Bên cạnh đó, Hồng Nga cũng hy vọng mọi người đừng trách vì lớn tuổi rồi nên mới không nhớ rõ.

 "Lớn tuổi không nhớ đã tiêm 4 mũi vaccine, đừng trách tôi nha quý vị" - nữ nghệ sĩ tiếp tục chia sẻ.

Được biết, nghệ sĩ cải lương Hồng Nga sinh năm 1945, tính đến nay đã có hơn nửa thập kỷ đứng trên sân khấu. Ở thời điểm hiện tại, bà là một trong những cái tên lão làng của bộ môn cải lương tại Việt Nam, đã đóng vai mẹ của 4 thế hệ nghệ sĩ. Khi NS Hồng Nga hoá thân vào vai diễn, bất kể là mụ dì ghẻ độc ác, bà mẹ chồng cay nghiệt hay người mẹ tảo tần sớm hôm đều dễ dàng lấy được cảm xúc từ khán giả.

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Nghệ sĩ Hồng Nga là một trong những cái tên lão làng của bộ môn cải lương tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Trước đó, nghệ sĩ Hồng Nga từng có khoảng thời gian dài sinh sống ở Mỹ. Bà chia sẻ với báo Thanh Niên rằng cuộc sống ở xứ người bất tiện, không thoải mái như ở quê nhà. Trong một video được đăng tải, giọng ca cải lương bày tỏ mong muốn có cơ hội trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. “Về nước thì đỡ hơn, tôi ở đây một ngày là một ngày tôi chảy nước mắt… Có khoảng thời gian tôi ở đây muốn điên luôn, tôi cố gắng tìm vé về Việt Nam. Tôi muốn về Việt Nam để đầu óc được phục hồi lại. Đầu tôi giờ lãng dữ lắm, đụng đâu quên đó” - bà từng tâm sự. 

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Từ khóa:   nghệ sĩ Hồng Nga tiêm vaccine 4 mũi vaccine

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